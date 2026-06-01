La indústria terrassenca exhibeix tecnologia a Expoquimia

Terrassa tindrà una presència destacada a la nova edició conjunta d’Expoquimia i Equiplast, que se celebren entre dimarts i divendres al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Els dos salons, referents en els àmbits de la indústria química i del plàstic, arriben amb un fort creixement d’oferta i activitat respecte de l'última edició del 2023, amb més de 800 expositors, 1.500 marques i un ampli programa de congressos i sessions tècniques centrades en la sostenibilitat, la innovació i la competitivitat industrial.
En aquest context, diverses empreses i centres tecnològics amb seu o vinculació a Terrassa hi participen amb propostes d’alt valor afegit orientades a la transformació dels processos industrials.
Un dels actors més rellevants és el centre tecnològic Leitat, que enguany celebra el seu 120è aniversari. L’entitat presenta solucions centrades en l’economia circular i la descarbonització, amb tecnologies com sistemes avançats de recuperació selectiva de metalls de bateries i processos per a la depuració d’aigües industrials de baix cost energètic. També mostra prototips en mobilitat elèctrica i materials sostenibles, reforçant el seu paper com a pont entre la recerca i la indústria. El gran reclam de Leitat en aquesta edició és el seu sistema avançat de membranes líquides suportades (SLM/PIM), una tecnologia altament selectiva que obre la porta a la mineria urbana: permet tractar corrents industrials diluïts o lixiviats per recuperar de manera eficient metalls estratègics com les terres rares, el liti, el cobalt, el níquel o el coure procedents, per exemple, del reciclatge de bateries.
"Expoquimia representa un entorn clau per evidenciar que els materials biobasats, lliures de compostos perfluorats i sense microplàstics, ja estan preparats per escalar i impulsar la seva aplicació en sectors com la detergència, les pintures, la cosmètica i els plàstics”, afirma David Amantia, responsable del Departament de Química i Materials de Leitat.
Per la seva banda, Telstar hi porta les seves solucions per a laboratoris i entorns farmacèutics. L’empresa presenta equips de liofilització, congeladors d’ultra baixa temperatura i cabines de seguretat biològica, així com sistemes de flux laminar. La seva proposta se centra a garantir processos segurs i escalables des de les primeres fases d’investigació fins a la producció industrial.
“Cada nou medicament comença amb la investigació en un laboratori i la qualitat d'aquests primers passos al laboratori té un impacte directe en l'èxit futur de la producció", apunta Roberto Buzzi, director de vendes de la divisió R&M de Telstar, que assenyala que des de la companyia egarenca "acompanyem els nostres clients al llarg de tot el seu cicle de vida fins a la producció industrial".
En l’àmbit de la maquinària i la tecnologia de procés, la multinacional amb presència a Terrassa Netzsch España participa a Expoquimia amb un ampli ventall de solucions per a la gestió de fluids complexos, la mòlta, la dispersió i l’anàlisi de materials. La companyia presenta també sistemes per a plantes pilot i equips industrials destinats a sectors com la química, la farmacèutica o el medi ambient.
També amb seu a Terrassa, Seven Pumps & Mixers exhibeix les seves solucions en bombes centrífugues, agitadors i homogeneïtzadors. L’empresa, especialitzada en equips per a la indústria química, farmacèutica, biotecnològica i alimentària, destaca per tecnologies pròpies que busquen reduir el manteniment i optimitzar els processos productius.