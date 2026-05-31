Divergència entre estimacions oficials i mercats

Fa un temps que seguim els mercats i des de fa uns anys estan batent les previsions de creixement de l’FMI o els bancs centrals. Aquesta o desconnexió té la justificació en la política conservadora de les entitats, que, per prudència i per evitar eufòries, acostumen a ajustar les previsions de creixement econòmic posant-se en els escenaris més tensionals o considerant tots els possibles riscos, de manera que amb el temps el fet que aquests incideixin en tota la seva força no sempre aboca a créixer de forma continguda. Mentre els mercats es comporten més frenèticament i, per tant, sense perdre el cap, són l’exemple de tot el contrari, ja que en moments com l’actual, d’alta liquiditat, de resultats consolidats malgrat els riscos geopolítics, manté un to clarament alcista, mantenint les valoracions en màxims des de fa anys. També cal tenir en compte que la globalització ha dut a un sistema on el creixement real alimenta disruptivament el creixement d’uns països versus els altres.
Amb un exemple es veurà clar. El creixement del PIB mundial estimat per l’FMI és del 3,1% per 2026 i del 3,0% el 2030, amb un endeutament del 45% del PIB global a 2026 i 54,5% de previsió el 2030. Si l’escenari s’estudia des del punt de vista del Capex, amb la dispersió del creixement en la geografia global, la reinversió prevista i les millores de productivitat i rendiment esperades amb les noves tecnologies com la IA, conduiran a un increment de 5,4 punts bàsics en el creixement a 2030, i a una divergència respecte a les previsions oficials de 2,4 punts i de més de 6 teradòlars de desviació. Per tant, de l’escenari que descompten els inversors, que a més anticipen els moviments tant a l’alça com a la baixa, genera una valoració molt diferent.
Quina és la valoració més ajustada? Probablement es queda com històricament s’ha vist, entremig dels dos casos. Els índexs de la borsa global sempre han estat més de 2 a 5 punts per sobre de les previsions del PIB global, malgrat que també els mercats tenen un component de volatilitat molt més alt que la de les estimacions.