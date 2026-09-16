La Cecot urgeix Hisenda a aclarir el calendari de VeriFactu

La Cecot ha demanat al Ministeri d’Hisenda que confirmi amb urgència el calendari definitiu d’entrada en vigor de VeriFactu, davant la proximitat de la data prevista i la falta de concreció pública sobre el desplegament del sistema. La patronal considera que les empreses necessiten conèixer amb antelació si el calendari es mantindrà o patirà nous canvis per poder planificar inversions i processos d’adaptació.
L’entitat ha traslladat aquesta petició formalment al ministre d’Hisenda, Arcadi España, a través d’una carta en què alerta del risc que es repeteixi la situació viscuda a finals de 2025. Aleshores, la modificació del calendari es va comunicar poques setmanes abans de la data prevista d’entrada en vigor i va generar desconcert entre les empreses que ja havien començat a adaptar els seus sistemes i hi havien destinat recursos.
Per a la Cecot, el debat no se centra en els objectius de digitalització i modernització de la facturació que persegueix VeriFactu –que assegura compartir–, sinó en la necessitat que el desplegament de la normativa es faci amb previsibilitat i seguretat jurídica. "La qüestió no és si les empreses han d’avançar cap a sistemes de facturació més digitals i més segurs, sinó si disposen de la informació necessària per fer-ho amb garanties", assenyala el president de la patronal, Xavier Panés.
La Cecot també posa el focus en l’impacte que els canvis de calendari poden tenir més enllà de les empreses obligades a adaptar els seus sistemes de facturació. El procés també implica desenvolupadors de programari, empreses integradores, assessories fiscals i altres professionals que han treballat en l’adaptació als requeriments establerts per l’Administració. "Els canvis regulatoris anunciats a última hora tenen conseqüències econòmiques directes sobre empreses que han actuat amb responsabilitat i que han planificat les seves inversions seguint el calendari vigent", apunta Panés.
L’organització ja havia advertit d’aquesta situació arran de la moratòria aprovada el desembre de 2025. Ara reclama que qualsevol modificació es comuniqui amb prou antelació i que el Govern ofereixi una posició definitiva sobre el desplegament de VeriFactu.
Segons la Cecot, disposar d’un calendari estable ha de permetre a les empreses prendre decisions sobre inversions i recursos amb més garanties i facilitar l’adopció efectiva del sistema. "Les empreses poden adaptar-se a qualsevol marc regulatori, però necessiten saber amb temps suficient quin serà. La certesa i la previsibilitat són tan importants com la pròpia norma", conclou Panés.