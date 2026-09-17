Leitat accelera la cursa per fer més sostenible la mobilitat

Fer més net l’hidrogen i aconseguir que les bateries tinguin més d’una vida. Amb aquests dos objectius, Leitat participa en quatre projectes europeus que busquen transformar diferents fases de la mobilitat, des de la fabricació de components per a piles de combustible fins a la recuperació i reutilització dels materials de les bateries.
Un dels principals projectes és PROMISERS, que lidera el mateix centre tecnològic i que busca desenvolupar una nova generació de components per a piles de combustible PEM i electrolitzadors. La recerca se centra en la creació de membranes, elèctrodes i conjunts membrana-elèctrode sense PFAS, unes substàncies perfluoroalquilades utilitzades actualment en aquest tipus de tecnologia.
El projecte estudia l’ús de polímers d’hidrocarburs i nanocel·lulosa amb l’objectiu d’aconseguir unes prestacions similars a les dels materials fluorats. La tecnologia està especialment pensada per a la mobilitat pesada, com ara camions, autobusos, trens i transport marítim. Segons les estimacions de PROMISERS, aquestes solucions podrien evitar l’emissió d’unes 500 tones de contaminants persistents fins al 2030.
"Amb aquest avenç, no només garantim la viabilitat de les piles de combustible per a vehicles pesants, autobusos i trens, sinó que oferim una alternativa realment sostenible davant les futures restriccions europees", assenyala Marcel Boerrigter, coordinador del projecte a Leitat.
El repte de donar més d’una vida a les bateries
L’altra gran línia de treball se centra en les bateries i en l’aprofitament dels materials que les componen. En aquest àmbit, Leitat participa en STREAMS, un projecte que treballa en la producció de materials sostenibles a partir de recursos primaris, secundaris i reciclats. L’objectiu és reduir la dependència de les matèries primeres crítiques i reforçar la cadena de valor europea de les bateries.
En paral·lel, MEDINSPAIN treballa en la creació d’una cadena de valor nacional per a la gestió integral de les bateries. El projecte incorpora sistemes de traçabilitat, recuperació de materials crítics i estratègies per allargar la vida útil dels components.
El quart projecte és RESTORE, que se centra en les bateries que ja han arribat al final de la seva vida útil. La iniciativa busca recuperar i reutilitzar directament materials d’alt valor, evitant que acabin convertits en residus i reduint la necessitat d’utilitzar matèries primeres verges.
D’aquesta manera, els quatre projectes aborden diferents punts del cicle de vida de les tecnologies vinculades a la mobilitat: des del desenvolupament de nous materials i components fins a la recuperació dels recursos quan les bateries deixen de ser útils.
"A través d’aquests projectes, a Leitat estem liderant un canvi de paradigma en la mobilitat. La nostra aposta no es limita a desenvolupar solucions tecnològiques aïllades, sinó a articular un ecosistema on la sostenibilitat, l’eficiència energètica i l’economia circular esdevinguin els vertaders motors de la indústria", explica Marta Escamilla, responsable de l’àrea de sostenibilitat de Leitat.