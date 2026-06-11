La Cecot i el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya uneixen esforços per impulsar el desenvolupament professional

La Cecot i el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) han signat un conveni de col·laboració per reforçar la cooperació entre ambdues entitats en àmbits relacionats amb la formació, l’orientació professional i el desenvolupament del talent a les organitzacions.
L’acord, formalitzat a la seu de la patronal terrassenca, ha estat subscrit pel president de la Cecot, Xavier Panés, i la presidenta del COPEC, Victòria Gómez. Les dues institucions comparteixen la voluntat de promoure iniciatives que contribueixin al creixement professional i a la millora de l’ocupabilitat, exposen en un comunicat.
El conveni posa èmfasi en la promoció de la pedagogia i la psicopedagogia aplicades a àmbits com la gestió de persones, la formació, l’orientació laboral, la prevenció de riscos laborals, l’ocupació i l’emprenedoria. També obre la porta al desenvolupament de projectes compartits, recerques i publicacions que contribueixin per la promoció de la pedagogia i les organitzacions.
El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya és una corporació professional de dret públic reconeguda pel Parlament de Catalunya que treballa per vetllar per l’exercici professional dels pedagogs i psicopedagogs, fomentar la col·laboració amb altres disciplines i impulsar el desenvolupament de la professió.
En el marc de la col·laboració, la Cecot facilitarà a les persones derivades pel COPEC l’accés als seus programes de formació, serveis d’orientació laboral i programes de desenvolupament professional, d’acord amb les condicions establertes en cada servei.
A més, les persones vinculades al col·legi professional podran beneficiar-se de descomptes en el catàleg formatiu de la patronal i accedir a la plataforma Partnershop, el portal d’avantatges comercials de la Cecot.
Segons les dues entitats, l’acord vol establir una relació estable de cooperació que permeti donar resposta als reptes actuals dels professionals i de les organitzacions.