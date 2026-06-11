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La Cecot i el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya uneixen esforços per impulsar el desenvolupament professional

La col·laboració entre ambdues entitats obre noves vies de cooperació en àmbits com la gestió de persones, la formació, l’orientació laboral, la prevenció de riscos laborals, l’ocupació o l’emprenedoria

  • Xavier Panés i Victòria Gómez durant la signatura del conveni -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juny de 2026 a les 11:41
Actualitzat el 11 de juny de 2026 a les 13:01

La Cecot i el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) han signat un conveni de col·laboració per reforçar la cooperació entre ambdues entitats en àmbits relacionats amb la formació, l’orientació professional i el desenvolupament del talent a les organitzacions.

L’acord, formalitzat a la seu de la patronal terrassenca, ha estat subscrit pel president de la Cecot, Xavier Panés, i la presidenta del COPEC, Victòria Gómez. Les dues institucions comparteixen la voluntat de promoure iniciatives que contribueixin al creixement professional i a la millora de l’ocupabilitat, exposen en un comunicat.

El conveni posa èmfasi en la promoció de la pedagogia i la psicopedagogia aplicades a àmbits com la gestió de persones, la formació, l’orientació laboral, la prevenció de riscos laborals, l’ocupació i l’emprenedoria. També obre la porta al desenvolupament de projectes compartits, recerques i publicacions que contribueixin per la promoció de la pedagogia i les organitzacions.

El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya és una corporació professional de dret públic reconeguda pel Parlament de Catalunya que treballa per vetllar per l’exercici professional dels pedagogs i psicopedagogs, fomentar la col·laboració amb altres disciplines i impulsar el desenvolupament de la professió.

En el marc de la col·laboració, la Cecot facilitarà a les persones derivades pel COPEC l’accés als seus programes de formació, serveis d’orientació laboral i programes de desenvolupament professional, d’acord amb les condicions establertes en cada servei.

A més, les persones vinculades al col·legi professional podran beneficiar-se de descomptes en el catàleg formatiu de la patronal i accedir a la plataforma Partnershop, el portal d’avantatges comercials de la Cecot.

Segons les dues entitats, l’acord vol establir una relació estable de cooperació que permeti donar resposta als reptes actuals dels professionals i de les organitzacions.

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