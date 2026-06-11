Pastisart inaugura una nova línia de producció a Roda de Berà

L'ampliació de la planta de Pastisart a Roda de Berà ja és una realitat. El fabricant i distribuïdor de brioixeria fresca congelada amb seu a Terrassa ha inaugurat aquest dijous la millora de les seva fàbrica al polígon industrial l’Avenar i el llançament d’una nova línia de productes fermentats de massa laminada.
El projecte, que ha suposat una inversió de 18 milions d'euros, ha consistit a guanyar 7.000 metres quadrats d'instal·lacions. Permet a la companyia egarenca incrementar en un 50% la capacitat productiva del centre per donar resposta al creixement experimentat durant els últims exercicis, oferint un producte de més qualitat i més innovació, i implicarà la creació de nous llocs de treball.
L'acte d'aquest dijous ha comptat amb la visita de la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, que ha assegurat que Pastisart "és l’exemple d’una companyia forta, que porta molts anys creixent, que té la voluntat de continuar fent-ho i per això se us ha de felicitar i posar en valor, perquè no tothom és capaç de fer-ho. És important que les companyies vulguin créixer i que ho facin al territori, aquí al país, a Roda de Berà”, ha assenyalat Romero, destacant l’arrelament de Pastisart al territori.
Per la seva banda, l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, ha destacat la capacitat de Pastisart de “generar valor, ocupació i oportunitats des del nostre municipi, en un context econòmic cada cop més exigent i competitiu”, i ha felicitat la direcció i a totes les persones que han format part del projecte. “Pastisart és un exemple de com la innovació, la tradició i el talent poden anar de la mà”, ha dit l’alcalde. “L’alimentari és un dels principals sectors al nostre país, i també ho és a Roda de Berà, on juntament amb el sector de serveis i turisme, suposen el 80% del total de llocs de treball”, ha afirmat.
Durant la jornada, les autoritats presents, directius i accionistes de la companyia, membres de l’Institut Català de Finances, inversors, personalitats del món de la banca privada, clients i socis han realitzat una visita per les noves instal·lacions, durant la qual la consellera delegada de Pastisart, Núria Betriu, ha anat detallant totes les novetats de l’ampliació i la nova maquinària.
Fundada l’any 1990, Pastisart combina la tradició artesana amb la innovació tecnològica. La planta de Roda de Berà data del 2003, quan la companyia hi va desplaçar el centre productiu del carrer de Mura de Terrassa a la recerca d’un espai més gran. L'empresa té una altra fàbrica a El Espinar (Segòvia) especialitzada en massa batuda i exporta els seus productes a una vintena de països del món.