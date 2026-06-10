Més de la meitat de les empreses creades al CLSE de Terrassa continuen actives tres anys després

Més de la meitat de les empreses creades amb el suport del Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE) de l'Ajuntament de Terrassa el 2022 continuen actives tres anys després. Així es desprèn de la 12a edició de l’estudi de seguiment de les empreses creades amb el suport dels CLSE, corresponent al període 2022-2025.
Segons l'informe publicat aquest dimecres per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, la taxa de supervivència a Terrassa és, concretament, del 55,2%. Se situa lleugerament per sota del 56,7% de mitjana a la província, segons una anàlisi realitzada amb la participació de 27 centres i una mostra de 1.454 emprenedors.
L’edició de l'estudi d’enguany incorpora per primera vegada les empreses creades sense anàlisi de viabilitat (AVE), cosa que ha permès evidenciar amb més claredat l’impacte d’aquest suport, defensa la Diputació.
A Terrassa, les empreses que han comptat amb estudi de viabilitat del projecte empresarial –i, per tant, amb un acompanyament més estructurat– tenen una taxa de supervivència del 60,6% (63,7% a la província), davant del 50,6% (48,7% a la demarcació) de les que no n’han realitzat.
A la ciutat, de 75 casos analitzats, 34 van sol·licitar-lo i 41, no. A la demarcació són 765 i 689, respectivament.
Si s'amplia el període analitzat, del 2014 al 2025, la taxa de supervivència a tres anys de les empreses amb AVE és del 59,4% a la província i del 59,8% a Terrassa.
Com a novetats, l’estudi de la Diputació incorpora també una anàlisi de la salut emocional dels emprenedors. El 71,8% declara haver patit estrès o ansietat durant la creació o gestió del negoci, una xifra que a Terrassa ascendeix al 79%, principalment a causa de la incertesa econòmica en ambdós casos.