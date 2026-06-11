Terrassa sobrepassa els 106.000 ocupats

Terrassa va tornar a superar el rècord d’ocupats al maig i ja sobrepassa els 106.000 egarencs empleats. Segons les dades que ha publicat aquest dijous l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el cinquè mes de l'any va tancar amb un total de 106.755 residents a Terrassa afiliats a la Seguretat Social, la dada més alta de la sèrie històrica.
L'abril havia marcat l’anterior màxim, amb 105.535 afiliats. Ara en són 1.220 més, la qual cosa suposa un augment d'un 1,16%. De fet, és el cinquè increment mensual consecutiu.
Les dones residents a Terrassa ocupades són, per primer cop, més de 50.000 i els homes, més de 56.000. La població femenina treballadora ha augmentat en 585 persones l'últim mes (+1,18%) i se situa ja en 50.340. Els homes afiliats són 56.415, 640 més que a l'abril (+1,15%).
En la comparació anual, les dones afiliades són ara 1.315 més que el maig del 2025 (+2,68%) i els homes, 1.755 més (+3,21%). En el global, anualment, el nombre de terrassencs ocupats s'ha incrementat un 2,96% (+3.065 persones).
Per franges d'edat, tant mensualment com anualment l'ocupació ha crescut en tots els grups sense excepció.
Per procedència, hi ha hagut pujades tant en el nombre de terrassencs afiliats de nacionalitat espanyola com estrangera tant mensualment com anualment.
Per la seva banda, les afiliacions –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui– han marcat també un nou rècord històric, superant l'anterior registre més alt, que s'havia donat a l'abril amb 110.935 afiliacions. Amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, a finals de maig van arribar a 112.310. Així doncs, en un mes van créixer en 1.375, un augment de l'1,24% i amb relació amb un any abans, en 3.250 (+2,98%).
Al maig han crescut les afiliacions en ambdós tipus de relació laboral (per compte propi i per compte d’altri) i en tots els sectors d’activitat econòmica. En termes absoluts, el principal impuls ha vingut dels serveis, que han incorporat 1.180 afiliacions en un mes i han elevat el total fins a les 85.280. També han registrat increments la construcció, amb 110 afiliacions més, fins a les 9.095; la indústria, amb 65 més, fins a les 17.760, i l’agricultura, amb 15 més, fins a les 175 afiliacions.