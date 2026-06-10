Un total de 35 candidatures aspiren als Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental

Un total de 35 candidatures opten enguany als Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental, que es lliuraran el pròxim 18 de juny al pavelló de La Llana de Rubí. Així ho ha donat a conèixer l'entitat aquest dimecres després que el jurat s'hagi reunit per deliberar entre les propostes presentades per empreses i entitats del territori.
Els reconeixements tenen com a objectiu posar en valor la diversitat, la força i el dinamisme del teixit productiu de la comarca. Enguany, les distincions es repartiran en les categories de Comerç de proximitat, Impuls a la Formació Professional i al Talent, Empresari o empresària jove, Pime innovadora, Creixement industrial, Associacionisme empresarial i Perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.
En el marc de la reunió del jurat, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha destacat "l'alt nivell dels projectes presentats i la dificultat de seleccionar les empreses guardonades per la seva qualitat, trajectòria i impacte territorial". També ha agraït la participació de totes les empreses i entitats candidates, així com el seu compromís amb la competitivitat, la innovació i la generació de valor econòmic i social.
L'acte de lliurament comptarà amb la participació del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez; el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, i el president de Pimec, Antoni Cañete.
La gala serà conduïda per la periodista Aina Galduf i inclourà una ponència d'Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, sobre la dimensió empresarial i la productivitat de les pimes.
El jurat dels Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental, a banda de Xavier Pujol, està conformat pels vicepresidents Montse Argemí, Miquel Àngel Salazar i Jaume Maranges; el president de Pimec Joves a la comarca, Albert Valverde; el president de Pimec Comerç Vallès Occidental, Xavier Olivé; la representant de Pimec Dona i Empresa, Cristina Simona, i el delegat territorial de Pimec Vallès Occidental, Miquel Martínez.