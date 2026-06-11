Premi a Leitat en els EARTO Innovation Awards

Leitat ha estat reconegut amb el segon lloc de la categoria Impact Expected als EARTO Innovation Awards 2026, que distingeixen les innovacions amb més potencial per generar impacte econòmic i social a Europa. El guardó ha estat concedit a OGYX, una plataforma Organ-on-a-Chip desenvolupada pel centre tecnològic.
La tecnologia combina capacitats de cribratge d’alt rendiment amb models biològics avançats per impulsar el descobriment de fàrmacs i la medicina personalitzada.
OGYX es basa en una placa microfluídica impulsada per gravetat, dissenyada per reproduir funcions biològiques humanes de manera més precisa i eficient. El disseny prescindeix de membranes, bombes i tubs i permet realitzar cultius cel·lulars tant en dues com en tres dimensions. A més, incorpora un enfocament Design for Detection (D4D), que permet obtenir resultats robustos i compatibles amb equipament estàndard de laboratori.
Segons el jurat dels premis, la plataforma destaca per oferir una solució rendible i en línia amb les noves regulacions europees que contribueix a accelerar l’adopció de les tecnologies Organ-on-a-Chip. Entre els beneficis potencials hi ha una reducció significativa de l’experimentació animal i un avenç cap a models de recerca biomèdica més fiables per al desenvolupament de tractaments personalitzats.
Els EARTO Innovation Awards, impulsats per l’European Association of Research and Technology Organisations, reconeixen des del 2009 les innovacions més destacades desenvolupades per centres tecnològics europeus. En aquesta edició, Leitat ha estat distingida en una categoria reservada a tecnologies que encara no han arribat al mercat, però que presenten un elevat potencial d’impacte.