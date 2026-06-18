L'últim llançament d'una firma terrassenca se situa com la nina més venuda a Espanya

L’aposta d’IMC Toys pel fenomen global del K-pop s’ha convertit en un dels grans encerts comercials de l’any. La companyia de joguines originària de Terrassa ha confirmat l’èxit de la seva línia de nines K-Pop Idol, que al maig es va situar com la més venuda de la seva categoria a Espanya i va aconseguir entrar al top 11 en el total del mercat espanyol.
Segons dades de la consultora Circana corresponents al mes de maig de 2026, les nines K-Pop Idol van liderar el rànquing estatal de vendes en la categoria de nines. A més, la gamma ja figura entre les 30 joguines més venudes de l’any acumulat a Espanya.
En menys de tres mesos, IMC Toys ha venut més de 18.000 unitats de la col·lecció, de les quals més de 8.000 es van comercialitzar només durant el maig. La demanda ha estat tan elevada que alguns distribuïdors han registrat ruptures d’estoc, assegura IMC Toys en un comunicat.
L’empresa atribueix aquest resultat a la capacitat de la marca per connectar amb dos públics diferents però complementaris: els aficionats al K-pop i el públic infantil. La tendència musical sud-coreana continua mantenint una gran influència global, especialment entre les generacions més joves, i ha esdevingut una font d’inspiració cada vegada més present en productes de consum.
“K-Pop Idol ha aconseguit traslladar a l’univers de la joguina tota l’energia, la creativitat i la passió que desperta el fenomen global del K-pop”, destaca Olga Comes, responsable de màrqueting d’IMC Toys Global. Segons l’empresa, els resultats han superat les expectatives inicials i reforcen el potencial de la marca dins del mercat de joguines.
L’univers de K-Pop Idol s’ha ampliat més enllà de les nines amb el llançament d’una llista oficial de reproducció formada per nou cançons originals inspirades en l’estètica i els codis del gènere musical. Amb aquesta estratègia, la companyia busca reforçar l’experiència de joc i convertir la marca en una proposta d’entreteniment més àmplia.