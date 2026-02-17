Més dones i joves aturats el gener a Terrassa tot i el còmput global negatiu

Terrassa va iniciar l’any 2026 amb un descens en el nombre d’aturats. Ara bé, aquesta davallada va ser ínfima i no generalitzada. Les dones i els joves destaquen com els principals col·lectius on la desocupació va augmentar el mes de gener a Terrassa tot i la reducció global del 0,12%.
Mentre en la població masculina, el nombre d’aturats va caure un 0,75%, arribant als 4.608, 35 menys que un mes abans, les dones van sumar 21 desocupades, amb un increment del 0,31% respecte del desembre, i van arribar a les 6.815. La taxa d’atur femenina es va situar en el 12,14% mentre la masculina és d’un 7,77% i la general d’un 9,90%, segons consta en l’últim informe mensual sobre l’evolució de l’atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat.
Pel que fa als grups d’edat, la franja dels més joves va experimentar un creixement d’un 1,83%. Els aturats que tenen entre 16 i 29 anys van augmentar en 29 persones i van arribar a les 1.613. A l’altra banda, els majors de 45 anys van disminuir un 0,56%, Van acabar el gener sent 6.625, 37 menys que un mes abans. Tot i això, la taxa d’atur registral estimada del grup més jove és d’un 7,60% i el dels més grans, de l’11,52%.
En la distribució segons els grans sectors d’activitat, n’hi ha dos que van registrar augments: l’agricultura, que va sumar dos aturats, arribant als 69, i els serveis, que en van afegir 61 (+0,81%), i n’acumulen un total de 7.634, sent el sector del qual provenen més terrassencs sense feina.
En la construcció i en la indústria es van reduir en 35 (-3,02%) i 10 persones (-0,76%), respectivament.
Interanualment, en canvi, l’atur sí que va baixar tant en el còmput global com en ambdós gèneres, tant entre els més joves com els grans i en tots els sectors. Només hi va haver una excepció: els aturats sense ocupació anterior es van incrementar en cinc persones entre el gener del 2025 i el del 2026.