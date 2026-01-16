La Cecot mou fitxa davant la manca de professionals: orientarà 600 persones a Terrassa i Barcelona

La manca de professionals qualificats s’ha convertit en un de les principals inquietuds de les empreses. Davant d’aquest escenari, la Cecot ha posat en marxa dos programes d’orientació laboral i professional —Projecta’t i Orienta— amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones i reforçar la competitivitat del teixit productiu. Les dues iniciatives es desplegaran fins a finals de 2026 i preveuen atendre prop de 600 participants.
Segons explica la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez, “l’orientació professional és clau per afrontar el dèficit de talent que pateixen moltes empreses”. En aquest sentit, la patronal defensa l’orientació al llarg de la vida com una inversió estratègica que beneficia tant les persones com les organitzacions.
Els programes combinen l’acompanyament personalitzat amb una prospecció activa del mercat laboral. L’equip tècnic de l’àrea d’Orientació Laboral treballa tant amb professionals com amb empreses per ajustar els itineraris d’orientació a les necessitats reals de personal, un aspecte especialment rellevant en sectors amb alta demanda i dificultats per cobrir vacants.
El programa Projecta’t, subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, impulsa accions d’orientació professional adreçades a treballadors en actiu. Aquest any preveu atendre 400 professionals de sis àmbits considerats estratègics: transformació digital, salut i atenció a les persones, indústria agroalimentària, metall i mobilitat, serveis a les empreses i indústria química. A més, incorpora un component de prospecció empresarial, amb la identificació de les necessitats reals de personal de les empreses d’aquests sectors, amb l’objectiu d’ajustar els itineraris d’orientació a la demanda del mercat de treball.
Paral·lelament, el programa Orienta, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dona suport a persones en situació d’atur o de precarietat laboral. Amb punts d’atenció a Terrassa i Barcelona, el projecte preveu beneficiar 180 persones mitjançant orientació individualitzada i una cerca intensiva d’ofertes de feina, basada també en la prospecció directa de les necessitats de personal de les empreses.
Tant Projecta’t com Orienta comparteixen una metodologia basada en el diagnòstic inicial i la definició d’un pla de treball personalitzat. En una primera fase, els participants realitzen una anàlisi de la seva situació formativa, competencial i de trajectòria laboral, a partir de la qual es defineix un itinerari d’orientació adaptat a les seves necessitats. Aquests itineraris poden tenir objectius diversos: accedir a una feina, millorar la formació, conèixer les tendències d’un sector concret, informar-se sobre l’acreditació de competències, reforçar habilitats personals i emocionals o adquirir tècniques i recursos per a la cerca de feina, un àmbit en què la intel·ligència artificial té un impacte cada vegada més rellevant.
La Cecot fa anys que aposta per aquest model d’orientació al llarg de la vida. Des del 2022, prop de 1.200 persones han passat per aquests programes, millorant les seves competències professionals, tant tècniques com personals.