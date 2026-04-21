La Cecot rellança el seu baròmetre industrial de la mà d'Oriol Montanyà

La Cecot ha decidit reimpulsar el seu Baròmetre de la Indústria, un projecte iniciat el 2023 que ara enceta una nova etapa amb la participació de l’economista Oriol Montanyà. La patronal amb seu a Terrassa explica que el baròmetre tindrà una periodicitat semestral i es planteja com una eina de seguiment de l’activitat industrial i manufacturera a escala catalana, espanyola i europea, incorporant també la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb especial atenció a la productivitat, la sostenibilitat i la competitivitat.
L’objectiu, assenyala l'entitat, és analitzar l’evolució del sector i, a partir de les dades, formular propostes que puguin contribuir al seu creixement i consolidació. Tot plegat, després d’un període marcat per la recuperació progressiva postcovid i en un entorn internacional condicionat per diferents tensions geopolítiques.
Així, el baròmetre posarà el focus en indicadors com la producció, la demografia, el mercat laboral o els preus de les matèries primeres. A més, inclourà anàlisis específiques sobre qüestions com la productivitat, l’absentisme, la innovació i la recerca o el comerç internacional.
El president de la Cecot, Xavier Panés, ha emmarcat la iniciativa en la trajectòria històrica de l’entitat, vinculada a la manufactura i als sectors tèxtil i metal·lúrgic, i ha expressat la preocupació per la pèrdua de dinamisme de l’activitat industrial, especialment a Catalunya. En aquest sentit, ha assenyalat que “la indústria és un actiu clau per a l’autonomia estratègica, la cohesió social i el progrés econòmic del país” i ha apuntat que les dades del baròmetre han de contribuir a una resposta àgil per part de les administracions.
Per la seva banda, Montanyà, doctor en Economia i Empresa i professor de la UPF Barcelona School of Management, ha destacat que el projecte vol aportar informació “rigorosa” que ajudi a impulsar polítiques públiques orientades a consolidar el teixit industrial, facilitar l’accés al finançament per a projectes de transformació empresarial i promoure el creixement i la competitivitat de les pimes industrials. També ha remarcat la voluntat d’oferir una visió estratègica i de llarg termini sobre l’evolució del sector.
Segons recorda la Cecot, el 99,5% de les empreses industrials són petites i mitjanes empreses. En aquest context, la patronal planteja la necessitat d’avançar en àmbits com la simplificació administrativa, la millora del sistema fiscal –actualment, diuen, "poc previsible"–, la seguretat jurídica, l’accés al finançament, la regulació laboral o la transició energètica, així com el desenvolupament de plans d’acció publicoprivada.
Amb aquesta nova etapa, el Baròmetre Industrial es vol consolidar com una eina d’anàlisi que permeti fer seguiment del sector i contribuir a identificar reptes i oportunitats per a la indústria catalana.