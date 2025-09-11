La Cecot, satisfeta amb el “no” del Congrés a la reducció de la jornada laboral

“Que la tramitació de la proposta del ministeri de Treball hagi quedat aturada no s’ha d’entendre en termes de victòries o derrotes, sinó com un exercici de seny i sentit comú. Parlem d’un tema cabdal que afecta autònoms, empreses i treballadors, i per això s’ha de resoldre en les taules del diàleg social i la negociació col·lectiva”. Són paraules del president de la Cecot, Xavier Panés, que valora com a coherent la decisió del Congrés de no tramitar la reducció de la jornada laboral, que va comptar amb els vots en contra de Junts, PP i VOX.
La patronal vallesana no es posiciona contra la reducció de la jornada per se, sinó contra la seva imposició unilateral. La Cecot rebutja fer-ne una lectura política i considera que l’aturada de la tramitació de la proposta de reducció de jornada laboral a 37,5 hores setmanals “és coherent amb la realitat econòmica i empresarial del país i obre l’oportunitat de situar el debat en el marc del diàleg social.
Assenyala Panés que “al Congrés dels Diputats no disposen de tota la capacitat tècnica necessària per calibrar aquests impactes en detall, ja que depenen de moltes variables microeconòmiques”. I afegeix: “El veritable repte a dia d’avui és construir, des del consens, un marc laboral equilibrat i sostenible per a tothom i adaptat al context actual”.
Des que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va incloure la proposta en les negociacions dels pactes de Govern, la Cecot s’ha pronunciat públicament en contra. “Si parlem de reducció de jornada ho hem de fer en relació a factors que estan entrellaçats, com l’increment de productivitat, la reducció de l’absentisme, les inversions en transformació digital, innovació o reorganització de processos productius o una major flexibilitat en la contractació”, assegura Panés.
Des de la visió empresarial i patronal, la crítica de la Cecot a la proposta de la ministra es fonamenta en l’impacte econòmic (costos), la desigualtat d’efectes per sectors i territoris, la pèrdua de competitivitat i la manca de consens. Insisteixen que “només el diàleg social pot establir una aplicació viable i adaptada a la realitat del teixit productiu”.
Reunió amb Puigdemont
El president de la Cecot ja va demanar a Carles Puigdemont al febrer una esmena a la totalitat de la proposta i va instar Junts a defensar-la.
Assegura Panés que “el cost i l’efecte de reduir la jornada no és homogeni: depèn molt del sector i de la realitat territorial.
Considera la Cecot que “el rebuig d’aquesta proposta obre una nova oportunitat per situar el debat al lloc que li correspon: el diàleg social”.
D’altra banda, l’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) considera també encertada la decisió d’aturar la tramitació de la proposta de reducció de la jornada laboral i reclama que “qualsevol reforma tingui en compte la singularitat dels autònoms”. Assenyalen que “els autònoms representen aproximadament el 15,84 del total d’afiliats a la Seguretat Social a Espanya i que el 20% té treballadors al seu càrrec.