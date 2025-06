La Cecot troba feina a 21 persones desocupades a través del programa 30 Plus

La Cecot ha aconseguit la inserció laboral d'una vintena de persones en atur a través de la vuitena edició del programa 30 Plus, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i destinat a la inserció laboral de persones desocupades d’entre 30 i 45 anys. El novembre del 2024, l'entitat va seleccionar un total de 21 participants i al llarg d'aquest 2025 els ha ofert assessorament, orientació i una formació a mida relacionada amb el lloc de treball a ocupar, obtenint d’aquesta manera un contracte laboral d’entre sis i nou mesos de durada.

El programa no només fomenta la demanda de treball, sinó que també pretén incidir en la qualitat de la ocupació, donant suport a la contractació mínima de sis mesos i regulant una subvenció que pot abastar fins a nou mesos de la contractació amb l’objectiu que les persones desocupades s’insereixin definitivament en el mercat de treball.

Tal i com ja es va fer a l’edició anterior, es prioritza la inserció laboral d’aquells col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral com són les persones aturades de llarga durada i les persones treballadores majors de 45 anys. "Cal tenir present que l’atur de llarga durada conjuntament amb l’edat, són uns dels factors que dificulten més la inserció laboral de persones desocupades", assenyalen des de l'entitat.

Per participar en el projecte les persones destinatàries havien d’estar inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades i havien de complir els requisits legals per formalitzar un contracte de treball. Les empreses que han contractat participants del programa 30 Plus, han rebut una subvenció equivalent al Salari Mínim Interprofessional durant màxim nou mesos de durada, tot i que en la majoria dels casos la persona, després d’aquest període màxim subvencionable, continua treballant a l’empresa.

Des de la Cecot, s’ha ofert a les empreses participants acompanyament durant totes les fases del programa: la selecció de candidats/es, assessorament per la gestió i sol·licitud de la subvenció i seguiment de la persona contractada.

"En totes les edicions realitzades per Cecot s’ha aconseguit el 100% de les insercions i per tant, s’ha assolit l’objectiu marcat per l’equip de professionals de Cecot Formació", asseguren des de l'organització empresarial.