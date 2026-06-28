La contractació laboral creix al maig al Vallès Occidental impulsada per la modalitat indefinida

La contractació laboral va augmentar al maig al Vallès Occidental tant mensualment com en termes interanuals. Segons l'ultim informe d'indicadors de seguiment del mercat de treball de l'Observatori Comarcal, el cinquè mes de l'any es van formalitzar 21.969 contractes amb lloc de feina al Vallès Occidental, 1.616 més que a l'abril, la qual cosa suposa un augment d'un 7,9%. Respecte d'un any abans, l'increment va ser d'un 3,3%, amb 711 contractes més.
Del total de contractes registrats el maig d'enguany, el 43,6% (9.578) van ser fixos i el 56,4% (12.391), de durada determinada. Pel que fa a la tipologia, destaca que un 41% dels contractes van ser indefinits ordinaris i el 39,5% eventuals circumstancials. De la resta, que tenen un pes inferior, destaquen els d’interinitat, que representen el 13,4%.
Respecte de l'abril, va créixer tant la contractació indefinida com la temporal, però la primera modalitat ho va fer de forma més intensa, amb un augment del 12,8% i 1.084 contractes. La temporal va sumar 532 contractes més (+4,5%).
En la comparació interanual, en canvi, la contractació indefinida es va incrementar un 11,9%, amb 1.022 contractes més, però es va registrar un descens de la temporal (-311 contractes; -2,4%).
En paral·lel a aquestes dades, l’activitat dels expedients de regulació d’ocupació (ERO) va afectar 120 persones durant el mes de maig, a través de quatre procediments registrats a la comarca. Del total d’assalariats, 108 van ser afectats per mesures d'extinció i els altres 12, per reduccions de jornada.
Territorialment, les persones afectades es localitzen a quatre municipis, Montcada i Reixac (41), Rubí (38), Terrassa (29) i Sant Quirze del Vallès (12), amb un ERO en cadascun d'ells. Pel que fa als sectors, els serveis (79) concentren el gruix, seguit de la indústria (41).
Enguany s’acumulen 28 expedients registrats i un total de 506 afectats. El gruix prové de les indústries manufactureres (297).
El maig de l'any passat hi havia hagut 9 ERO i 436 afectats.