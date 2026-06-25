Fluidra fixa el 9 de juliol com a últim dia per optar al primer dividend

Els inversors que vulguin optar al primer dividend de Fluidra corresponent als resultats del 2025 tenen una data marcada al calendari: el pròxim 9 de juliol. La multinacional amb seu a Sant Cugat del Vallès ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que aquest serà l’últim dia en què les seves accions es negociaran amb dret a participar en el repartiment de dividends.
A partir del 10 de juliol, els títols de la companyia vallesana especialitzada en equipaments i solucions connectades per al sector de la piscina i el wellness cotitzaran ja sense aquest dret, en l’anomenada data exdividend. Els accionistes que figurin inscrits el 13 de juliol seran els que podran cobrar el primer abonament, previst per al dia 14.
Aquest pagament ascendirà a 0,32 euros bruts per acció i forma part del dividend total de 0,65 euros per títol aprovat per la junta general d’accionistes del passat 6 de maig. La remuneració es completarà amb un segon abonament de 0,33 euros bruts per acció que es farà efectiu el 10 de desembre.
Desemborsament màxim de 124,8 milions
El primer pagament representarà un desemborsament màxim de gairebé 125 milions d’euros. En concret, la quantitat prevista arriba als 124.883.895,50 euros, calculada sobre les 192.129.070 accions ordinàries d’un euro de valor nominal cadascuna que integren el capital social de la companyia.
L’abonament es tramitarà a través de les entitats participants a Iberclear i tindrà BBVA com a entitat agent. Com és habitual, sobre l’import brut es practicarà la retenció fiscal corresponent.
La distribució del dividend es farà amb càrrec als resultats del 2025, un exercici en què Fluidra va obtenir un benefici net de 176 milions d’euros, un 28% més que l’any anterior, i una facturació de 2.184 milions, un 7% més a tipus de canvi constant. Amb aquest repartiment, la companyia manté la seva política de remuneració als accionistes després d’un any de resultats positius.