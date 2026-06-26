La Generalitat reconeix la trajectòria de més de 150 anys de Pont, Aurell y Armengol

La Generalitat de Catalunya ha reconegut la trajectòria i compromís empresarial de més d'un segle i mig de la companyia terrassenca Pont, Aurell y Armengol. L'empresa tèxtil egarenca va ser una de les protagonistes de l'acte institucional del Dia de l'Empresa 2026, celebrat aquest dijous al Circuit de Barcelona-Catalunya. La firma amb seu a Can Petit, que ha celebrat recentment 150 anys d'història, va participar en el reconeixement que el Departament d'Empresa i Treball va dedicar a les empreses centenàries de Catalunya, amb la intervenció d'Ignasi Escudé, conseller delegat retirat de la companyia, que va compartir la visió i l'experiència acumulades al llarg de més de 15 dècades de trajectòria empresarial.
Una representació del consell d'administració de Pont, Aurell y Armengol va assistir a la trobada, que va reunir prop de mig miler de representants del teixit empresarial català i que tenia com a objectiu posar en valor la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del país. La companyia terrassenca ha agraït en un missatge a xarxes el reconeixement rebut per part del conseller d'Empresa i Treball, l'egarenc Miquel Sàmper, que va destacar la seva trajectòria i aportació al teixit productiu català.
L'acte va comptar amb una notable representació terrassenca. El periodista Xavi Coral en va ser el presentador i, entre els assistents, hi havia el president de la Cecot, Xavier Panés, i el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, en representació de dues de les principals institucions empresarials de la ciutat. A més, abans de la cloenda institucional es va celebrar una taula rodona conduïda per Coral amb la presidenta de Torelló Viticultors, Ernestina Torelló, i el president d'honor de Moventia, el vallesà Miquel Martí.
En el seu discurs de cloenda, Sàmper va reivindicar el moment que viu l'economia catalana. "Tenim un sistema empresarial fort i la nostra voluntat és apostar per seguir-lo reforçant i que guanyi en musculatura. Les empreses creixen en nombre d’assalariats, en dimensió, i aquesta és una molt bona notícia. Catalunya ha tancat el 2025 amb un creixement del PIB del 2,7%. Estem immersos en una transformació del mercat laboral, però mai havíem tingut tants afiliats a la Seguretat Social com ara", va afirmar el conseller.
La Generalitat va aprofitar la commemoració del Dia de l'Empresa per posar en valor els principals indicadors econòmics del país. En un comunicat, el Departament d'Empresa i Treball assenyala que Catalunya va superar el 2025, per tercer any consecutiu, els 100.000 milions d'euros en exportacions; va assolir un nou màxim històric amb 2.403 empreses emergents; va liderar a Espanya la captació de fons del programa Horizon Europe; va registrar un rècord de 754 sol·licituds de patents davant l'Oficina Europea de Patents i va incrementar fins als 5.485 milions d'euros la despesa en recerca i desenvolupament. També destaca que el país compta amb més de 9.600 empreses estrangeres implantades i que el Regional Innovation Scoreboard situa Catalunya com la comunitat més innovadora de l'Estat.
Instaurat el 2021 per iniciativa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, el Dia de l'Empresa a Catalunya es commemora cada 27 de juny.