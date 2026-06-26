Movento reforça l'aposta pel vehicle elèctric amb la presentació del nou Mazda CX-6e a Terrassa

Movento continua desplegant la seva activitat a Terrassa amb la presentació del nou Mazda CX-6e. El concessionari de la marca va acollir dijous al vespre una trobada amb clients i persones interessades per donar a conèixer el nou SUV 100% elèctric de la marca japonesa, en un acte que també va servir per consolidar la posada en marxa del primer centre oficial de Mazda del grup a Catalunya.
La presentació va ser una de les primeres activitats organitzades per Movento Mazda Terrassa des de la seva inauguració el març passat. Amb l’obertura d’aquest concessionari, el grup va incorporar Mazda a la seva xarxa a Catalunya després de l’experiència iniciada a Madrid el 2024 arran de l’aliança amb Grupo Gil.
Durant la jornada, dos comercials de l’equip van explicar als assistents les principals característiques del nou Mazda CX-6e, amb especial atenció al disseny, les prestacions, la tecnologia i l’autonomia del vehicle. El Mazda CX-6e és un SUV 100% elèctric que ofereix una autonomia de fins a 483 quilòmetres. Entre els seus equipaments destaquen una pantalla tàctil de 26 polzades, sistemes avançats de seguretat, funcions connectades, un sostre solar panoràmic, un maleter davanter de 80 litres i una capacitat de remolc amb frens de fins a 1.500 quilos.
L’acte també va incloure el sorteig d’un cap de setmana al volant d’un vehicle Mazda entre els assistents i va finalitzar amb un càtering, pensat per afavorir el contacte entre els clients i l’equip del concessionari.
Movento Mazda Terrassa disposa d’unes instal·lacions de 1.300 metres quadrats, distribuïdes en 300 metres quadrats de zona comercial i 1.000 metres quadrats de taller. El centre ofereix serveis de venda, assessorament especialitzat i postvenda, reforçant la presència de Movento al Vallès Occidental.