Preparant l'estiu

Aquest any les borses han reportat ingents beneficis als inversors, especialment en la indústria auxiliar vinculada a la IA i en les matèries primeres com l’or. Ara, afronten un moment delicat amb l’arribada de l’estiu.
Les últimes dues setmanes, el mercat semblava estar dominat per la migració de la liquiditat cap a les noves sortides a borsa, sempre dins del panorama tecnològic. Malgrat que SpaceX va fer els tres primers dies pujades significatives, des d’aleshores cau i no té els esperats rebots a mitjà termini, tot i que encara s’espera un últim moment de pressió a l’alça per la recompra massiva que pot haver-hi quan entri a formar part de l’índex Nasdaq 100. De la mateixa manera que pujarà SpaceX momentàniament, cauran les altres grans tecnològiques perquè els fons indexats hauran de vendre’n una part per comprar SpaceX. Per cobrir les necessitats de les OPI, ha sortit una forta quantitat de diners dels valors que més havien pujat aquest any com l’or i la indústria auxiliar de la IA. Una vegada feta l’assignació inicial que corresponia a una quarta part de les peticions, sembla que hi ha hagut la recol·locació d’una part de la liquiditat no emprada en l’OPI durant la setmana següent. Creiem, doncs, que hi ha una bona part dels inversors en liquiditat esperant l’estiu, quan podran desconnectar i estar realment de vacances, o estaran esperant possibles retallades per tornar a entrar.
Les vacances sempre són un moment de la borsa delicat perquè el nombre d’operadors en el mercat disminueix molt i en cas d’haver-hi notícies negatives, podria portar a caigudes fortes. Per contra, si l’estiu és tranquil en desastres o notícies, acostumen a seguir la tendència anterior, i, per tant, avui continuarien alcistes i, en haver-hi poc volum, anirien escalant de mica en mica per al setembre trobar-nos en una situació de pujada molt avançada.
Aquest any, es presenta complex pel simple fet de la sortida de borsa d’SpaceX, la possibilitat de venda d’accions per part d’antics accionistes d’SpaceX a partir de l’agost, i l’ajornament fins al 2027 de la sortida a borsa d’OpenAI i d’Anthropic, que aportaran noves dosis d’incertesa al mercat.