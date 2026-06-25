Hercal porta al terreny un projecte europeu per digitalitzar la construcció i la demolició

L’empresa terrassenca Hercal ha iniciat la fase de preparació de les demostracions in situ del projecte europeu DISCOVER Horizon, un pas que suposa l’entrada en la validació en entorns reals de les solucions desenvolupades en el marc d’aquesta iniciativa finançada pel programa Horizon Europe.
Aquest moviment marca un moment clau dins del projecte, ja que les tecnologies dissenyades per millorar els processos de construcció i demolició passen de l’àmbit de recerca i desenvolupament a la seva aplicació directa en edificis en final de vida útil, on es comprovarà el seu funcionament real.
Hercal assumeix el lideratge i la coordinació de les demostracions a escala europea, un paper que implica organitzar i garantir l’execució de proves en diferents països de la Unió Europea, amb la participació de socis internacionals com C5Lab (Portugal), Tracimat (Bèlgica) i Grupa TREE (Polònia), garantint que els avenços en construcció, deconstrucció i economia circular tinguin un impacte tangible en el sector.
DISCOVER Horizon és un projecte europeu de quatre anys orientat a transformar la indústria de la construcció i la deconstrucció mitjançant la integració de tecnologies avançades com la intel·ligència artificial, els models BIM, i la robòtica autònoma. El seu objectiu és desenvolupar sistemes capaços d’identificar i analitzar de manera autònoma, síncrona i contínua materials en entorns construïts al final de la seva vida útil.
El projecte s’emmarca en les prioritats europees de transició verda i digital, amb la voluntat de millorar la recuperació de materials i incrementar la reutilització de components constructius, reduint alhora l’impacte ambiental del sector.
Entre els objectius del consorci –que compta amb membres d'Espanya, els Països Baixos, França, Portugal, Alemanya, Grècia, Bèlgica, Polònia i la coordinació tècnica del qual correspon a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC– hi ha l’optimització dels processos de deconstrucció, la reducció de residus de construcció i demolició, l’augment de la seguretat laboral i la millora de la traçabilitat i reutilització de materials en l’àmbit constructiu.
"DISCOVER Horizon reflecteix clarament la nostra manera de treballar i d'entendre el futur del sector: impulsant innovació aplicada, apostant per la sostenibilitat i l'economia circular, i treballant amb un enfocament pràctic i orientat a resultats reals", assenyalen des d'Hercal, que detalla que el moviment actual "marca l'inici d'una etapa decisiva en la qual les solucions desenvolupades comencen a validar-se en condicions reals, acostant la innovació a l'entorn on realment genera valor".