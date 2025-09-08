La contractació laboral creix un 4,19% a Terrassa durant el primer semestre del 2025

La contractació laboral durant la primera meitat del 2025 a Terrassa va augmentar amb relació al mateix període de l'any anterior. Entre l'1 de gener i el 30 de juny es van formalitzar a la ciutat un total de 26.830 contractes pels 25.750 dels primers sis mesos del 2024, la qual cosa suposa un increment de 1.080 contractes i un 4,19%, en termes percentuals. Són dades recollides en el recentment publicat informe sobre l'evolució del mercat de treball a Terrassa del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat corresponent al segon trimestre del 2025.
Durant la primera meitat del 2025 els contractes signats per les dones (13.810) van superar el nombre dels signats pels homes (13.020). L'augment respecte del mateix període de l'any anterior es va donar en els dos casos, però va ser més accentuat entre la població masculina. El nombre de contractes formalitzats per dones va créixer un 2,06%, mentre que els formalitzats per homes van pujar un 6,56%.
Sigui com sigui, la temporalitat de la contractació femenina va ser més elevada (70,16% dones i 42,10% homes).
Els joves de 20 a 24 anys encapçalen el creixement
El tram d'edat amb més contractes va ser el de 30 a 44 anys, amb un 28,55% del total. Es van experimentar augments en totes les franges d'edat. La pujada anual més intensa es va produir en el grup de 20 a 24 anys, que va passar de 5.333 contractes la primera meitat del 2024 a 5.806 el primer semestre del 2025 (+8,87%).
El sector serveis va registrar el nombre més gran de contractes (76,50%) seguit per la construcció (14,10%) i la indústria (9,31%). D'un any per l'altre, l'increment més accentuat es va produir a la indústria (+17,32%).
Del total de contractes formalitzats a Terrassa els dos primers trimestres de l'any, 15.170 van ser de durada determinada (incloent-hi els de formació), un 56,54% sobre el total. Entre aquests, els més emprats van ser els eventuals per circumstàncies de la producció (8.644) i els d'Interinitat (5.303). Entre els indefinits (11.660), els ordinaris (10.899) van ser els majoritaris, molt per davant dels convertits en indefinits (711).
El nombre de contractes signats no equival al nombre de llocs de treball, ja que en molts casos un mateix lloc de treball, al llarg d'un període temporal, ha tingut més d'un contracte. Els 26.830 contractes d'enguany són la segona dada més elevada en un primer semestre des del 2021, només per darrere dels 28.235 contractes formalitzats els primers sis mesos del 2022.