La contractació laboral va caure un 14% a l’abril al Vallès Occidental

La contractació laboral a la comarca va caure a l’abril tant en la comparativa intermensual com en l’interanual. Així es desprèn de les dades recollides en l’últim informe d’indicadors de seguiment del mercat de treball elaborat per l’Observatori del Vallès Occidental. El quart mes de l’any es van formalitzar un total de 18.730 contractes laborals amb lloc de treball a la comarca, 3.143 contractes menys que al març, la qual cosa suposa una reducció d’un 14,4%. En comparar amb el mateix mes de l’any anterior, s’han signat 3.037 contractes menys, és a dir, un 14% menys.

Les caigudes d’enguany contrasten amb l’increment que es va produir el mateix mes de l’any anterior tant intermensualment com interanualment. La raó és que durant el mes d’abril del 2024 es van signar 21.767 contractes laborals amb lloc de treball al Vallès Occidental, un 15,5% més que els registrats el març, o, cosa que és el mateix, 2.916 contractes més. En comparar amb el mateix mes de l’any anterior, la contractació havia augmentat un 18,1%, amb 3.337 contractes més.

Del total de contractes formalitzats l’abril d’enguany, la gran majoria, un 60,3% (11.294), han estat temporals i un 39,7% (7.436) indefinits. Considerant les principals formes contractuals, el 44,2% han estat eventuals i el 36,7% indefinits ordinaris. La resta tenen un pes inferior, dels quals destaquen els d’interinitat, representant el 12,9% del total.

Tant en la comparativa amb el mes de març d’enguany com amb l’abril de l’any passat, el descens en la contractació laboral, en termes percentuals, ha estat més intens en la modalitat indefinida que no pas la temporal. L’abril d’aquest 2025 es van formalitzar 1.1446 (-16,3%) contractes fixos menys que el març i 1.595 (-17,7%) menys que un any abans. Els contractes de durada determinada han caigut un 13,1% en la comparativa mensual, amb 1.697 contractes menys, i un 11,3% en la interanual, amb 1.442 contractes menys.

Set ERO i 293 persones afectades

D’altra banda, l’abril d’enguany es van registrar set procediments de regulació d’ocupació que van afectar 293 persones a la comarca.

Respecte del març va disminuir notablement el nombre de persones afectades (696 persones menys). Del total d’afectats, 239 ho van ser per mesures de suspensió de contracte i 8 de reducció de jornada, mentre que a 46 persones se’ls van aplicar mesures d’extinció.

Territorialment, les persones afectades es localitzen a cinc municipis: Terrassa (135), Santa Perpètua de Mogoda (60), Barberà del Vallès (52), Cerdanyola del Vallès (25), Sant Cugat del Vallès (13) i Rubí (8). Pel que fa als sectors, indústries manufactureres (272) concentra el gruix de persones afectades, seguit d’activitats sanitàries (13) i activitats professionals (8).