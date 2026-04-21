La facturació de Labiana creix un 13,5% el 2025, fins als 75,2 milions d'euros

Els laboratoris farmacèutics Labiana Health van assolir una xifra de negoci de 75,2 milions d'euros el 2025, la qual cosa suposa un increment d'un 13,5% respecte de l'exercici anterior. Així consta en l'informe financer anual comunicat aquest dimarts a BME Growth, el mercat on cotitza aquest grup originari de Terrassa, on manté la planta de fabricació i les oficines comercials de Labiana Life Sciences (divisió de salut animal).
L'EBITDA ajustat va créixer un 20,6%, fins als 11,7 milions d'euros i el resultat net consolidat va assolir els 2,6, multiplicant-se per 12 respecte dels 0,2 milions del 2024. "Aquest és el millor resultat net de la història recent de la companyia", destaca el seu CEO, Manuel Ramos, que assegura que el creixement ha sigut "rendible i sostingut". El marge EBITDA va millorar fins al 15,5%, quasi un punt percentual por sobre de l'exercici anterior.
La ràtio de cobertura DFN/EBITDA ajustat es va situar per primer cop per sota de 3 vegades (2,6), "complint anticipadament l'objectiu públic que ens vam fixar per al 2026 en el moment de la nostra sortida a borsa", indica Ramos, que assenyala que l'any passat la companyia va invertir –4 milions d'euros– en transformar les seves plantes, alhora que va reduir el seu palanquejament.
"D'aquesta manera, l'exercici 2025 ha suposat la consolidació operativa i financera del grup", assegura Labiana en l'informe.
Per geografies, el territori espanyol va representar un 29,2% de la xifra neta de negoci i un 56,5% va correspondre a la resta de la UE, que va consolidar la seva posició com el principal mercat del grup. La resta del món, amb un 7,8% de la facturació global, va ser l'àrea de major dinamisme, amb un creixement impulsat per l'expansió internacional de Zoleant, filial truca del grup, en mercats com els Emirats Àrabs Units, el Vietnam i Turquia. L'altre 6,6% de les vendes dels laboratoris van correspondre a Nord-amèrica.
Segons consta en l'informe financer del 2025, les dues divisions de la firma, tant la de salut humana com la de salut animal, van contribuir al creixement de la facturació.
Les vendes en salut humana van augmentar un 8,9%, fins als 38,3 milions d'euros. El segment de vademècum propi va accelerar significativament (+21,7%) i va arribar a un 19,4% de la facturació global de la companyia i la fabricació per a tercers o CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), a un 31,6%.
Per la seva banda, la xifra de negoci en salut animal va ser de 36,9 milions d'euros, amb un increment del 18,6% respecte de l'exercici anterior. En aquest cas, els productes propis van créixer un 44,1% i van contribuir a les vendes del grup en un 17,9%. El segment CDMO va significar un 31,2%.
En global, per àrees de negoci, el CDMO va tancar amb una facturació de 47,2 milions d'euros (+4,8%), consolidant la base d'ingressos recurrents del grup. Al seu torn, el vademècum propi va ser el motor de creixement, amb 27,9 milions d'euros (+30,4%), "reflectint l'èxit de l'aposta pel desenvolupament del producte propi com a motor de marges i d'internacionalització".