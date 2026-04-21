Eurofragance supera els 200 milions d'euros en vendes el 2025, un 16% més

La multinacional de fragàncies Eurofragance, amb seu a Sant Cugat del Vallès i planta productiva a Rubí, ha tancat l’exercici 2025 amb una facturació superior als 200 milions d’euros, fet que suposa un increment del 16% en termes comparables respecte a l’any anterior.
El bon comportament del negoci s’explica, segons la companyia, pel creixement sostingut a totes les regions on opera, amb especial incidència a l’Orient Mitjà, Llatinoamèrica, Àfrica, Turquia i Indonèsia, "que han contribuït de manera significativa al bon resultat malgrat l'augment dels costos de les matèries primeres i la pujada dels tipus d'interès". Aquest impuls internacional s’ha combinat amb un creixement de totes les línies de producte, des de la perfumeria fina fins a les fragàncies per a la cura personal, de la llar i ambientals.
El director financer de l’empresa, Juan Ramón López Gil, destaca que la companyia encadena cinc exercicis consecutius de creixement de doble dígit i manifesta que els resultats “demostren la solidesa del model de negoci i l’eficàcia en l’execució”, mentre que el conseller delegat, Joan Pere Jiménez, subratlla que les xifres han superat els objectius financers marcats. En aquest sentit, atribueix el creixement a les inversions estratègiques en instal·lacions i centres creatius, així com a l’aposta per la innovació i el desenvolupament d’ingredients propis i la fidelitat de la seva base de clients.
Durant el 2025, coincidint amb el seu 35è aniversari, Eurofragance ha reforçat la seva estructura global amb diverses actuacions destacades: l’ampliació de la planta de producció de Rubí, la posada en marxa d’un nou centre creatiu a Jakarta, l’expansió del de Bombai i l’establiment d'unes noves oficines a Istanbul.