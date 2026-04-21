Agut (Cirsa) preveu "adquisicions més grans" d'empreses sense renunciar a petites compres

El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, preveu que la multinacional terrassenca del sector del joc i l'oci digui a terme “adquisicions més grans” per impulsar el creixement, tot i que sense renunciar a operacions de menor dimensió. Així ho ha assegurat en una entrevista a Expansión recollida per Europa Press.
El directiu egarenc ha explicat combinació d’operacions respon a l’estratègia de la companyia per continuar creixent, sense donar més detalls sobre possibles objectius concrets. Ha indicat que "des del 2005, un terç del creixement interanual ha vingut de les adquisicions", ha anunciat una estratègia d'M&A més ambiciosa i ha assenyalat que aquesta era "una de les raons per sortir a borsa".
Pel que fa a l'evolució de la firma al mercat, Agut ha considerat que “el més normal” és que l’empresa s’incorpori a l’Ibex 35 en els pròxims anys, tot i que ha reconegut que s'ho haurà de guanyar amb la millora de la capitalització.
En aquest sentit, ha indicat que la cotització actual de Cirsa presenta un “múltiple tremendament baix, de 5,2 vegades”, mentre que la mitjana del sector se situa al voltant de les 7 vegades. Segons Agut, els inversors podrien mostrar més interès a mesura que el fons Blackstone vagi desinvertint.
A més, ha remarcat la necessitat que el mercat conegui millor la companyia i comprovi que compleix els compromisos adquirits, i que si això passa, "l’acció s'anirà posant al nivell que ha d’estar”, ha afirmat.
Cirsa celebrarà aquest dijous la primera junta general d’accionistes des de la seva sortida a borsa, el 9 de juliol del 2025. En aquesta trobada a LaFACT Cultural de Terrassa, la companyia preveu aprovar els comptes anuals i el balanç de l'exercici 2025 així com el repartiment d’un dividend de 75 milions d’euros, equivalent al 35% del benefici net ajustat.