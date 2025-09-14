Oliu insisteix que la probabilitat d'èxit de l'opa és "pròxima a zero": "No va enlloc, tret que pugi molt"

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha insistit que la probabilitat d'èxit de l'opa és "pròxima a zero". "A l'operació tal com està ara, baixeta, baixeta. Un banquer d'inversions em va dir que quan una opa és hostil i no té prèmium la probabilitat d'èxit és zero", ha recalcat Oliu en una entrevista a 'La Vanguardia'. "Jo l'únic que li puc dir és que aquesta opa no va enlloc, tret que pugi molt. Del que farà el BBVA al respecte, la veritat és que no en tinc ni idea", ha reflexionat en veu alta el president de Banc Sabadell, que també retreu al BBVA que es vulgui quedar l'entitat catalana "a preu de ganga". "Es veuen amb la capacitat de convèncer els catalans que els surt a compte vendre...com si fossin ximples", ha etzibat Oliu.
En paral·lel, el president de Banc Sabadell també ha criticat la maniobra del BBVA de modificar el llindar mínim per tirar l'opa endavant. "La veritat, em sembla incoherent. Amb quin propòsit?", s'ha qüestionat Oliu, que de retruc ha censurat les "llacunes" del fullet de l'opa sobre aquest assumpte tècnic. "És una cosa que ha d'aclarir la CNMV. En aquests moments, això té llacunes i no són clares. Per tant, no ofereixen una informació clara al mercat", ha assenyalat el president de Banc Sabadell, que ha revelat que té 8 milions d'accions de l'entitat vallesana i que amb l'oferta actual no té intenció de vendre-les al BBVA. "Primer, perquè a aquest preu perdria diners. I segon, perquè no és un bon moment per vendre-les, perquè el banc té un projecte i continuaré donant suport al projecte", ha conclòs Oliu.