La restauració busca noves fórmules per guanyar competitivitat i sostenibilitat

La restauració viu un moment clau de transformació. L’augment dels costos, la dificultat per captar i retenir talent, els nous hàbits de consum i la pressió creixent de les grans cadenes configuren un escenari exigent per a bars i restaurants, especialment per als petits i mitjans negocis. Alhora, però, el sector disposa d’actius potents per encarar el futur amb optimisme: el prestigi internacional de la gastronomia catalana, la demanda creixent d’una alimentació saludable i sostenible i les oportunitats que ofereixen la digitalització i la innovació.
Aquest serà el fil conductor de la jornada “Construint una restauració competitiva, innovadora i sostenible”, que se celebrarà el proper 16 de febrer, de 10.15 a 13.30 hores, a la Masia Can Ametller de Sant Cugat del Vallès, amb l’organització de la Cambra de Comerç de Terrassa. La trobada, que s'adreça a professionals del sector de la restauració i a la seva cadena de valor, amb participació subjecta a validació del perfil professional, vol esdevenir un espai d’anàlisi, inspiració i debat entre empreses, administracions i organitzacions vinculades al sector.
La sessió s’iniciarà amb la benvinguda institucional de Robert Navarro, propietari del restaurant amfitrió, i de Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa. Tot seguit, el catedràtic d’Economia de la UPF i president de l’Observatori de la PIME, Oriol Amat, oferirà una visió global sobre els principals reptes i oportunitats que afronta avui la restauració des del punt de vista econòmic i empresarial.
Un dels punts centrals de la jornada serà la gestió del talent, un dels grans desafiaments del sector. Sergi Carol, consultor de Recursos Humans, analitzarà com atraure, formar i fidelitzar professionals en un context de canvi cultural i generacional. La innovació i la sostenibilitat també tindran un paper destacat en una taula que abordarà tant els reptes mediambientals com les oportunitats competitives associades a models més responsables, amb la participació de Marianella Pereira, de la Cambra de Comerç de Terrassa; Lluís Fatjó-Vilas, president del Banc dels Aliments, i el xef Keco Martínez-Anglés, del restaurant terrassenc El Cel de les Oques.
La jornada inclourà igualment una ponència sobre transformació digital, a càrrec de Kevin García, que presentarà eines per millorar la competitivitat dels negocis de restauració. Després del torn de preguntes, l’acte es clourà amb la intervenció de Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, i un espai de vermut i networking per fomentar el contacte i entre els assistents.
La trobada vol contribuir a repensar el futur de la restauració des d’una mirada pràctica i col·laborativa, amb l’objectiu d’impulsar un sector més fort, humà i compromès amb el territori i el planeta.