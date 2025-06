"El trasllat a Terrassa va ser clau per passar a ser un negoci industrial"

Escuder, companyia especialitzada en la distribució de matèries primeres per a les indústries cosmètica, farmacèutica i alimentària, ha inaugurat oficialment aquest dilluns les seves oficines a Terrassa coincidint amb el primer any del trasllat des de Rubí, on mantenen una nau amb magatzem, sales blanques d’envasament laboratoris d’identificació i qualitat del producte.

L'empresa, amb una trajectòria de 129 anys, va néixer el 1896 a Barcelona quan José Escuder Muntadas va muntar una petita drogueria de barri. Amb el pas dels anys, el negoci va anar evolucionant i l'empresa va anar ocupant diversos espais a Barcelona, Sant Sebastià i el Vallès Occidental. De fet, Terrassa ja havia acollit les instal·lacions de la firma els anys noranta, un pas que "va ser clau per entendre el negoci com l'entenem avui en dia. Vam passar de ser un negoci focalitzat al mig de Barcelona, que subministrava a Barcelona i a l'entorn, encara que anava creixent, però amb un creixement molt limitat perquè les nostres capacitats eren molt limitades, a ser un negoci industrial; un negoci amb un potencial de creixement molt gran, a nivell nacional, i fins i tot internacional. Aquest creixement que vam notar nosaltres al passar a Terrassa ens va permetre explorar nous mercats, nous sectors, nous clients", ha destacat el CEO de la firma, Sam Jul, que ha assenyalat que Escuder té avui una filial a França i una oficina a Singapur.

El CEO d'Escuder, Sam Jul, ha adreçat unes paraules, als assistents

Nebridi Aróztegui

"És un motiu d'alegria que vingueu a Terrassa perquè la ciutat requereix empenta", ha dit Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa, que ha ressaltat la política de gestió de recursos humans d'Escuder. "Per a nosaltres és un orgull que aquests 129 anys sumin a la transició i sobretot a una cosa que és molt necessària i que ens està donant vida, que és la diversificació. El ventall industrial, empresarial de Terrassa, és viu i ha sigut capaç de transformar-se i de diversificar-se i avui dia no és una ciutat amb el risc que teníem quan estàvem molt concentrats", ha afegit.

Meritxell Lluís, tinent d'alcalde de l'àrea de Promoció Econòmica, ha agraït a la direcció de la companyia que sent una "empresa barcelonina, metropolitana i vallesana" hagi decidit tornar el seu "centre de gravetat" a "a aquella que per nosaltres és el gran centre d'aquesta regió que és Terrassa. Un punt d'equilibri, un nucli estratègic, creiem que amb molts avantatges competitius, tot i que sempre podem anar millorant, però amb destacades comunicacions, teixit laboral, universitat, formació professional, entitats econòmiques i empresarials que formen una xarxa que ens permet tirar endavant perquè la ciutat només la podem construir des d'aquesta col·laboració público-privada".

Les noves oficines d’Escuder, ubicades al carrer de Cervantes, han estat construides amb materials sostenibles i reciclables. Disposen d’un gran espai de treball conjunt i diàfan, despatxos amb parets de vidre al voltant i sales de reunions i formacions que porten el nom dels diversos carrers per on ha passat l’empresa.