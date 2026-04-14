L’atur a Terrassa creix entre els professionals científics i intel·lectuals

Tot i la reducció general de l'atur a Terrassa, els professionals científics i intel·lectuals residents a la ciutat han vist augmentar el nombre de desocupats els últims temps. Segons s'assenyala en l'últim informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat, el març d'enguany ha acabat amb 732 desocupats corresponents a aquestes ocupacions, 112 més que els 620 que es registraven un any abans. Així doncs, en només un any hi ha hagut un notori augment d'un 18,06%. A més, el seu pes sobre el total d'aturats ha passat del 5,30% al 6,36% entre el març del 2025 i el d'enguany.
La categoria de professionals científics i intel·lectuals correspon al grup de feines que requereixen un alt nivell de formació acadèmica i l’aplicació de coneixement especialitzat en àmbits científics, tècnics, socials o creatius, incloent-hi professions tan diverses com físics, químics, matemàtics, biòlegs, enginyers, arquitectes, metges, farmacèutics, professorat universitari i d'ensenyament superior, advocats i juristes, economistes, sociòlegs, antropòlegs, filòsofs, historiadors, periodistes o escriptors, entre altres.
El nombre d'aturats en aquestes ocupacions no només ha crescut l'últim any sinó que ho ha anat fent contínuament els darrers temps. El març del 2023 va augmentar un 13,39% respecte d'un any abans situant-se en 576. El març del 2024 havia pujat un altre 5,03%, fins als 605, i el març del 2025 van arribar a 620, un 2,48% més.
El percentatge sobre el total de desocupats s'ha multiplicat per 1,64 des del 2022. El març d'aquell any el seu pes era d'un 3,88% i el d'enguany, d'un 6,36%.
L’estructura de l’atur a Terrassa, però, mostra una clara concentració en altres ocupacions, que tot i anar a la baixa any rere any, continuen sent les predominants. Segons l’informe del març de 2026, les ocupacions elementals agrupen 3.797 persones, el 32,98% del total d’aturats registrats a la ciutat. Aquest grup es manté com el principal nucli de desocupació, molt per davant d’altres categories. A continuació se situen els treballadors de la restauració, serveis personals i venedors, amb 2.710 persones, que representen el 23,54% del total. Per contra, categories com a directors i gerents i treballadors d'activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres tenen una incidència molt menor dins l’atur, amb menys de l’1% del total.