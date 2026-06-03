Diners

Xavier Panés revalida la presidència de la Cecot: “Tenim encara molts reptes per abordar”

El dirigent terrassenc aposta per aprofundir en la transformació interna i incrementar la incidència de l’entitat en els grans debats econòmics. L'empresari situa la indústria, el talent i la simplificació administrativa entre les prioritats del nou mandat

  • Xavier Panés, en la seva intervenció davant l'assemblea -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juny de 2026 a les 16:29

L’empresari del sector metal·lúrgic Xavier Panés i Sancho ha revalidat la presidència de la Cecot per a un segon mandat consecutiu. El conseller delegat de Tecmesy Ibérica i Futura International Trade Group i director general de Heyac havia obtingut el 100% dels avals de l’assemblea de la patronal en l'única candidatura presentada i aquest dimecres ha estat proclamat en el càrrec per a quatre anys més.

Durant l’assemblea electoral que l'ha reelegit per unanimitat, donant per finalitzat el procés electoral iniciat a l’entitat el passat 15 d'abril, el dirigent empresarial ha agraït la confiança rebuda i ha defensat la continuïtat del projecte iniciat el 2022. Segons Panés, el repte dels darrers quatre anys ha estat adaptar la patronal als nous requeriments del món empresarial i reforçar-ne l'activitat i la presència institucional.

De cara al nou mandat, el president de la Cecot ha situat entre les prioritats el reforç del pes de la indústria, l'abordatge de la manca de talent i la simplificació administrativa. També ha defensat la necessitat de disposar d'un marc regulador estable i coherent amb la realitat empresarial i ha reivindicat un major protagonisme de les organitzacions empresarials en els debats econòmics i socials.

La patronal preveu continuar avançant en la transformació interna de l'organització amb la incorporació de tecnologies digitals i eines d'intel·ligència artificial per millorar els processos i els serveis a les empreses associades. Així mateix, vol reforçar iniciatives vinculades a la formació professional i a l'Escola d'Oficis amb l'objectiu de contribuir a la captació i adequació del talent a les necessitats del mercat laboral.

Un altre dels eixos del mandat serà l'ampliació de la comunitat empresarial de la Cecot, potenciant les relacions entre gremis, associacions, empreses i professionals per generar noves oportunitats de col·laboració i negoci.

Nascut a Terrassa l'any 1964, Panés és llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB i MBA per Esade, especialitzat en economia de les empreses financeres i actuarials. És empresari del sector metal·lúrgic i es dedica, principalment, a les activitats de fabricació i distribució.

Panés va accedir per primer cop a la presidència de la Cecot el juny del 2022. Llavors, el fins aleshores president del Club Cecot Financer & Fiscal i membre del comitè executiu de l'organització sectorial des del 2016 va agafar el relleu d'Antoni Abad, que no va optar a la reelecció després de 17 anys en el càrrec.

Aquest dimecres, en la seva intervenció davant l'assemblea, ha assegurat que afronta els propers anys “més motivat i animat que mai”. "Tenim encara molts reptes per abordar i molta feina a fer”, ha remarcat.

 

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