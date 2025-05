L'atur de molt llarga durada creix a Terrassa

L’atur a Terrassa ha disminuït de forma notable l’últim any. En la comparativa entre l’abril del 2024 i el del 2025, la llista de terrassencs desocupats s’ha reduït en 906 persones i, en termes percentuals, un 7,31%. No obstant això, el pes dels aturats de molt llarga durada sobre el total ha crescut més de sis punts percentuals.

Segons l’informe mensual sobre l’evolució de l’atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat corresponent a l’abril del 2024, el 31,88% dels terrassencs desocupats obtenien aleshores una antiguitat de la demanda superior als dos anys. Del mateix estudi, però de l’abril del 2025 es desprèn que enguany aquest percentatge ha augmentat fins al 38,31%. Així doncs, s’ha incrementat 6,43 punts percentuals.

Els terrassencs que el 31 d’abril del 2024 feia més de 24 mesos que no tenien feina eren 3.954 sobre un total de 12.402 egarencs a l’atur. Aquest any, la xifra d’aturats de molt llarga durada ha pujat fins a les 4.404 persones mentre que la de terrassencs desocupats ha baixat fins a les 11.496.

Més impacte en les dones

Tant el 2024 com aquest 2025, la proporció d’aturats de molt llarga durada resulta més accentuada entre les dones que no pas els homes. Encara més, la crescuda ha estat més intensa en la població femenina que la masculina. En les dones el pes d’aquest grup sobre el total ha crescut l’últim any 7,44 punts percentuals mentre que en els homes ho ha fet en 4,78 punts.

L’abril del 2024 hi havia 2.553 dones que feia més de dos anys que estaven a l’atur sobre un total de 7.268 dones aturades, la qual cosa suposa un 35,13%. Enguany hi ha 6.834 dones a l’atur de les quals 2.909 (un 42,57%) hi porten més de 24 mesos. Pel que fa als homes, el pes de l’atur de molt llarga durada ha passat del 27,29% al 32,07%.

Mentre l’atur de molt llarga durada ha augmentat l’últim any a Terrassa, el nombre de terrassencs que fa entre sis i vint-i-quatre mesos que no tenen feina ha disminuït, passant de 4.256 (un 34,32% del total) el 31 d’abril del 2024 a 3.333 (un 28,99%) el 31 d’abril del 2025.

El nombre d’aturats amb una demanda de menys de sis mesos també ha baixat. Fa un any eren 4.192 (un 33,80% del total) i enguany, 3.759 (32,70%)

La majoria d’aturats a la ciutat són dones (59,45%) i la majoria dels desocupats de molt llarga durada també, però amb encara més diferència. En aquest camp arriben al 66,05%. De fet, la diferència del nombre d’aturats per gènere augmenta a mesura que s’incrementa la durada de la demanda. En el grup de fins a sis mesos, les dones representen un 51,80% del total i en la franja d’entre 6 i 24 mesos, un 59,35%.