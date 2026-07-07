Leitat capta 464.000 euros per reforçar el seu lideratge en projectes europeus

El centre tecnològic Leitat ha rebut 464.095 euros per desplegar el seu Pla estratègic de participació a Horitzó Europa 2026-2027, una iniciativa destinada a reforçar la seva presència en els principals programes europeus de recerca i innovació i a consolidar el seu paper com a coordinador de projectes internacionals.
L'ajut s'emmarca en la convocatòria d'ajudes per a la preparació i gestió de projectes europeus i per facilitar l'atracció de talent internacional, impulsada per l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) dins del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2024-2027.
El pla té com a objectiu incrementar la participació de Leitat a Horitzó Europa i altres programes europeus d'R+D+I a través d'una estratègia basada en tres grans línies d'actuació. D'una banda, la promoció de noves oportunitats i aliances estratègiques; de l'altra, millorar la qualitat de les propostes mitjançant formació i suport especialitzat; i, finalment, reforçar la coordinació i l'execució de projectes europeus per maximitzar-ne l'impacte.
A través de l'Oficina de Projectes Europeus (OPE) de Leitat, estructurada en quatre àmbits d'especialització: Healthcare, Bioeconomy, Energy i Mobility/Industry, l'entitat impulsarà accions orientades a augmentar el nombre de propostes competitives i intensificar la col·laboració amb empreses, centres de recerca i institucions tant de l'Estat com de la resta d'Europa.
Intel·ligència artificial per preparar projectes
Una de les novetats del pla és la incorporació d'eines basades en intel·ligència artificial per optimitzar els processos de preparació i gestió de propostes. El centre tecnològic també impulsarà una estratègia de capacitació i de capitalització del coneixement amb la voluntat d'accelerar la transferència tecnològica i incrementar la generació d'impacte.
Segons Leitat, aquesta iniciativa ha de permetre augmentar el retorn econòmic obtingut dels programes europeus de finançament, alhora que contribuirà a enfortir l'ecosistema espanyol d'innovació. El centre tecnològic també preveu que el desplegament del pla afavoreixi la creació d'ocupació qualificada i promogui la igualtat d’oportunitats i la diversitat en l’àmbit de la recerca i la innovació.