Vytrus amplia el negoci més enllà de les cèl·lules mare vegetals

La companyia biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech ha fet un nou pas en la seva estratègia de creixement amb el llançament de Toleroxyl, el primer ingredient actiu de la seva història desenvolupat amb tecnologia de proteïnes recombinants. El producte suposa una fita per a l’empresa, especialitzada fins ara en el desenvolupament d’ingredients cosmètics basats en cèl·lules mare vegetals.
El nou actiu s’adreça al sector dermocosmètic i està pensat per a la cura de pells hipersensibles, reactives o exposades a factors ambientals urbans. Segons explica la companyia, Toleroxyl inaugura una nova categoria cosmètica, que anomena “tolerògen”, orientada a ajudar la pell a recuperar la seva tolerància natural davant d’estímuls externs i a reduir signes visibles com les vermellors, la sensació d’incomoditat o la tibantor.
El desenvolupament és fruit de més de cinc anys de treball del departament de New Technologies de Vytrus, creat amb l’objectiu d’explorar noves plataformes biotecnològiques complementàries a les cèl·lules mare vegetals, que han estat el nucli del negoci de la firma des de la seva fundació.
Amb aquest llançament, la companyia avança en el compliment del seu Pla Estratègic 2024-2027, que preveu evolucionar cap a un model multitecnològic. L’objectiu és ampliar i diversificar el catàleg d’ingredients actius que ofereix als seus clients i cobrir un ventall més ampli de necessitats del mercat cosmètic internacional.
La nova proteïna recombinant s’obté mitjançant processos de biotecnologia vegetal i permet a Vytrus reforçar el seu posicionament en el segment d’ingredients actius d’alt valor afegit, un mercat cada vegada més orientat a la innovació i a les solucions científiques específiques.
Presentació a Corea del Sud
La posada de llarg de Toleroxyl s’ha fet aquest mes a in-cosmetics Korea, una de les principals fires internacionals de la indústria cosmètica asiàtica, que es va celebrar a Seül entre l’1 i el 3 de juliol. L’esdeveniment va reunir fabricants, proveïdors i empreses innovadores de tota la cadena de valor del sector i és considerat un dels grans aparadors de les tendències globals en cosmètica.
Vytrus destaca la rellevància estratègica del mercat sud-coreà, un dels més dinàmics del món. Corea del Sud es va consolidar el 2025 com el segon exportador mundial de productes cosmètics, amb unes vendes a l’exterior de més d’11.400 milions de dòlars, i és una porta d’entrada a mercats clau com el xinès, el japonès o, cada vegada més, el nord-americà.
El llançament de Toleroxyl arriba en un moment en què la companyia busca reforçar la seva presència internacional i ampliar les tecnologies sobre les quals sustenta el seu creixement futur.