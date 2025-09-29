Leitat presenta projectes innovadors a Pedro Sánchez durant la BNEW

Leitat ha estat protagonista aquest dilluns durant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a DFactory Barcelona, en el marc de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). El cap de l'executiu ha pogut conèixer alguns dels projectes tecnològics desenvolupats pel centre tecnològic terrassenc.
Sánchez, acompanyat per Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha conversat amb Jordi Cabrafiga, director general de Leitat, i David Gutiérrez Tauste, cap del Departament d’Indústria Digital de Leitat. Durant la visita, Leitat ha presentat alguns dels seus projectes més destacats, a càrrec de Mónica Beatriz Della Pirriera, directora de l’Àrea de Fotònica i Visió, i Manuel Vinagre Ruiz, director de l’Àrea de Robòtica.
Entre les iniciatives destacades, s’hi inclouen sistemes de robòtica col·laborativa i intel·ligència artificial capaços d’imitar el moviment humà, aplicacions de visió hiperespectral per a la detecció de materials i contaminants, eines lleugeres creades mitjançant impressió 3D per a processos de producció en el sector de l’automoció, i una placenta artificial concebuda per millorar la supervivència de nadons prematurs.
Leitat és una de la quarantena d'empreses que formen part de l'ecosistema de la indústria 4.0 que suposa DFactory Barcelona.