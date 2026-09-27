Com gestionar la liquiditat de les companyies

De la mateixa manera que ens passa personalment, les companyies estan sotmeses a la pèrdua de valor per la infl ació sobre els recursos financers. Amb els mateixos diners d’avui, no podran comprar el mateix transcorregut un temps. Alhora, per frenar aquesta inflació, els bancs centrals estan pujant els tipus d’interès, fet que permet assolir remuneracions del tot interessants quan et trobes en situació de liquiditat.
La gestió de la tresoreria s’ha convertit en una forma de generar recursos per fer front a la pujada de la inflació que ens acompanya. Com que són tresoreria necessària per a l’activitat de l’empresa, normalment es busquen sistemes de retribució que compleixin: 1) Una tolerància al risc molt baixa, o sigui, baixa volatilitat. 2) Una disponibilitat immediata per fer front a qualsevol pagament previst o no previst. 3) I com sempre, amb la màxima rendibilitat possible.Com més segur, menys rendible, però l’actual escenari de pujada de tipus per part dels bancs centrals ens pot permetre aconseguir rebaixar sinó totalment, sí parcialment aquest demèrit.
Amb aquestes prerrogatives tenim la possibilitat d’obtenir rendiments financers extraordinaris amb: 1) La remuneració del compte, directament o a través de fons d’inversió monetaris. 2) Una inversió en ETF monetaris o fons d’inversió monetaris quan poden esperar tres dies o més, per fer front a les necessitats de diners. 3) Podem treballar amb una pòlissa de crèdit amb pignoració de les posicions de tresoreria invertides en fons o renda fixa o, fins i tot, accions a més llarg termini, assumint un cost de finançament que queda compensat de sobres amb el rendiment esperat a llarg termini.
Quan la tresoreria de l’empresa pot tenir un termini més llarg de no necessitat, se’ns obren noves oportunitats per a remunerar-la, invertint en lletres del tresor o pagarés d’altres empreses a curt o mitjà termini.
Amb aquestes eines podem recuperar bona part de la pèrdua de valor i generar una millora dels benefi cis via el rendiment financer.