El VAB del Vallès Occidental creix un 2,7% el 2025 amb la construcció al capdavant

L’economia del Vallès Occidental va créixer un 2,7% el 2025, amb un avenç del Valor Afegit Brut (VAB) en tots quatre grans sectors d’activitat. La construcció va encapçalar l’increment, amb un 6,7%, mentre que els serveis van créixer un 2,6%, la indústria un 2,3% i el sector primari, pràcticament residual, un 4,3%. Així ho recull l’"Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2026", presentat aquest dilluns per Josep Oliver, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de l’estudi, i José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya. L’activitat comarcal va continuar així la trajectòria de recuperació iniciada després de la pandèmia tot i que amb un creixement més moderat que en anys anteriors (el 2024 va ser d'un 3,8%) i el VAB ja se situa un 12,3% per sobre del nivell del 2019.
L’augment anual del 2025 va ser inferior al del conjunt de Catalunya i al de l’Eix Metropolità de Barcelona, on el VAB va créixer un 3% i un 3,1%, respectivament. En canvi, la fotografia canvia quan s’amplia la perspectiva: entre el 2019 i el 2025, el Vallès Occidental acumula un creixement del 12,3%, per sobre de l’11,5% del conjunt català i lleugerament per sota del 13% de l’Eix Metropolità.
Pel que fa al 2025, la dinàmica de creixement econòmic al Vallès Occidental es va traduir també en més ocupació. El nombre d’afiliats va augmentar un 1,2% durant l’any, fins als 434.900, i és ara un 11,6% superior al de sis anys enrere. L’increment va ser especialment significatiu a Rubí, amb un 3,5%, però també a Cerdanyola del Vallès (1,4%), Sant Cugat del Vallès (1,1%), Terrassa (1,1%) i Sabadell (0,7%).
Forta empenta de l'edificació i promoció immobiliària i l’obra civil
La construcció va ser el sector que més va créixer durant l’any, amb un augment del VAB del 6,7%. L’evolució s'explica especialment pel comportament de l’edificació i la promoció immobiliària, que van avançar un 11,7%, i de l’obra civil, amb un 9,2%, probablement impulsades, en part, pels fons Next Generation, com en el global de Catalunya, ha apuntat Oliver. Les instal·lacions i demolicions i altres especialitzacions van créixer un 3,2%. L’activitat constructora també va guanyar afiliats, un 4,2% més, amb un increment del 10% en l’àmbit de l’edificació i la promoció immobiliària.
L’evolució de la construcció al Vallès va ser més intensa que al conjunt de Catalunya, on el VAB del sector va créixer un 5,4%. També va superar l’increment del 6% registrat a l’Eix Metropolità de Barcelona, l’àmbit territorial al qual pertany la comarca. Malgrat tot, el VAB del sector a la comarca encara es troba un 5,3% per sota del nivell del 2019.
Els serveis aporten el 70% del VAB
Els serveis continuen concentrant la major part de l’activitat econòmica del Vallès Occidental. Representen el 71,5% del VAB comarcal i el 2025 van créixer un 2,6%. Els serveis privats van avançar un 2,9%, mentre que els col·lectius ho van fer un 1,4%.
Dins dels serveis privats, les activitats orientades a les persones van registrar un increment del 3,2% i les més vinculades a l’activitat productiva, del 2,4%.
L’ocupació als serveis va augmentar un 1%, fins als 319.100 afiliats, que representen un 12,9% més que el 2019. L’augment va ser més elevat en els serveis col·lectius, amb un 2,3%, mentre que els privats personals van créixer un 0,7% i la resta de serveis privats, un 0,5%.
La indústria farmacèutica lidera
Per la seva banda, la indústria, un dels pilars de l’economia vallesana, va créixer un 2,3% el 2025 i representa el 23,8% del VAB de la comarca. La indústria manufacturera, que concentra el 93,4% del VAB industrial, va avançar també un 2,3%, mentre que les activitats vinculades a l’energia, l’aigua, el gas i el reciclatge van créixer un 1,3%. Per branques, destaca especialment l’evolució de la indústria farmacèutica, amb un augment del 7%, i de la química, amb un 3,8%. La fabricació de material de transport va créixer un 1,6%, mentre que la metal·lúrgia i els productes metàl·lics van retrocedir un 0,6%.
L’ocupació industrial també va augmentar, encara que a un ritme inferior al del VAB. El nombre d’afiliats va créixer un 0,9%, fins a unes 85.000 persones, una xifra que representa un 5,4% més que el 2019. En aquest període, el VAB industrial ha augmentat un 10,1%, una evolució que situa la indústria entre els sectors que han recuperat i ampliat de manera més clara el nivell d’activitat anterior a la pandèmia, juntament amb els serveis (+14,4%).
Notable avenç de l’agricultura
L'activitat del sector primari, finalment, de pes reduït en l’economia comarcal, va registrar un increment del VAB del 4,3%. El resultat es va veure impulsat sobretot per l’agricultura, que va créixer un 21%, mentre que la ramaderia va retrocedir lleugerament, un 0,1%. Entre els cultius, destaca l’augment del VAB dels cereals, del 108,4%, en un any en què la producció de blat a la província de Barcelona es va més que duplicar.
El creixement del Vallès Occidental s’emmarca en un exercici de continuïtat de l’expansió de l’economia catalana, amb una moderació del ritme. El VAB del conjunt de Catalunya va augmentar un 3% el 2025, mentre que el PIB va créixer un 2,7%. La demanda interna va avançar un 4,1% i la inversió es va accelerar fins al 6%, mentre que la contribució del sector exterior va ser negativa.
En el cas del Vallès, l’evolució del 2025 deixa una fotografia de recuperació consolidada respecte de la situació anterior a la pandèmia: més activitat, més ocupació i un VAB que ja supera en un 12,3% el nivell del 2019. La construcció ha estat el sector amb un creixement més intens durant l’últim exercici, mentre que els serveis mantenen el seu predomini i la indústria continua aportant gairebé una quarta part de l’activitat econòmica comarcal.