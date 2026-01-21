Enginyers, analistes de gestió i organització, i venedors són les ocupacions més ben posicionades al mercat laboral del Vallès Occidental, segons l’últim rànquing de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball, amb dades acumulades dels dotze mesos del 2025 i actualitzat aquest dimecres.
L’informe té en compte tres eixos: els contractes de treball signats, la qualitat dels contractes —incloent indicadors com la rotació laboral i els contractes indefinits— i les persones que demanden aquesta feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). A partir d’aquests indicadors es calcula un índex sintètic global, més alt quan hi ha més contractes, de millor qualitat i menys demandants de l'ocupació a través del SOC i durant menys temps.
A la comarca, els enginyers ncaa —enginyers superiors i assimilats no classificats separadament en el subgrup 243 Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC), com ara enginyers biomèdics, d’explosius, de materials, de seguretat o òptics— encapçalen la classificació amb un índex sintètic global de 75,6. Aquest resultat prové del 80,7 en l’índex de contractació (amb un pes del 40% en la fórmula de càlcul de l'índex global), el 71 de l’índex de qualitat (amb un pes del 35%) i el 73,9 de l’índex de demanda (amb un pes del 25%).
En segon lloc hi trobem els analistes de gestió i organització, amb un índex global de 74,3, amb una elevada contractació (79,6), bona qualitat (74,2) i demanda moderada (66,2).
El tercer lloc és per als altres venedors ncaa, és a dir, venedors no classificats en cap altre epígraf dels subgrups principals 52 Venedors de botigues i magatzems i 54 Venedors (excepte de botigues i magatzems), com ara dependents de lloguer de cotxes. Aquesta ocupació presenta un índex global de 71,2, amb una contractació molt alta (88,6), una demanda moderada (76,8) i una qualitat menor (47,5).
A nivell de Catalunya, l’ocupació més ben posicionada és la d’analistes de gestió i organització, que ha obtingut un índex global d'un 80,7, sorgit del 82 en contractació, el 85,1 en qualitat i el 72,2 en demanda. La segona millor puntuació és per als enginyers ncaa, amb 77 punts, i la tercera, per als analistes de sistemes, amb 73,3.
A la comarca, el top 5 el completen els instructors d’ensenyament no reglat TIC (70,4) i els arquitectes tècnics i tècnics urbanistes (69,5). Les posicions sis a deu inclouen especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques ncaa, altres treballadors de les obres estructurals de construcció ncaa, físics i astrònoms, peons d’obres públiques i directors de recerca i desenvolupament.
Tota la informació es pot consultar a través de l’eina Treball per ocupacions de l’Observatori del Treball i Model Productiu. Les denominacions de les professions segueixen la Classificació Nacional d’Ocupacions de l’Institut Nacional d’Estadística.