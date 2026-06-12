L’habitatge i el risc a l’obra, a debat a Terrassa

El Gremi de la Construcció del Vallès centrarà la seva assemblea anual en dos dels principals reptes que afronta actualment el sector: l'accés a l'habitatge i la gestió del risc a les obres. La jornada, titulada “Mercat de l’habitatge i gestió del risc a l’obra: realitat, assegurances i responsabilitats”, tindrà lloc el pròxim 17 de juny a la seu de la Cecot.
La trobada reunirà empreses, promotors, tècnics i professionals de la construcció per analitzar un context marcat, segons l’organització, per les exigències econòmiques i normatives que afecten el sector. L’objectiu és oferir dades, criteri i eines pràctiques als assistents.
Un dels eixos de la jornada serà l’anàlisi del mercat residencial. El catedràtic d’Economia Aplicada de TecnoCampus, Josep M. Raya, exposarà la situació actual de l’habitatge en un escenari caracteritzat per l’escassetat d’oferta i les dificultats d’accés, diu l'entitat. La seva intervenció abordarà factors que el Gremi considera "estructurals": la lentitud administrativa en el desenvolupament de sòl i promocions, la insuficient inversió pública en habitatge assequible i la manca històrica d’habitatge social.
La segona ponència anirà a càrrec de Marc Martínez, responsable de Grans Comptes d’Asefa, que tractarà la gestió del risc a les obres. La sessió se centrarà en les diferents formes de responsabilitat que intervenen en un projecte constructiu, les cobertures de responsabilitat civil i les bones pràctiques per reduir incidències i conflictes.
El president del Gremi de la Construcció del Vallès, Toni Palet, afirma que la jornada vol ajudar les empreses a comprendre millor el context actual i a treballar amb més seguretat i criteri.
L’acte inclourà també el lliurament del Reconeixement Mestre d’Obra 2026, una distinció amb la qual l’entitat reivindica la figura del constructor i del mestre d’obra i posa en valor l’ofici, el rigor i la responsabilitat professional.
La jornada tindrà lloc a la seu de la patronal Cecot i està oberta a empreses i professionals del sector.