L’hora dels gegants o el final d’un cicle

La sortida a borsa de SpaceX, Open AI i Anthropic en els pròxims mesos, ens fa pensar en la situació viscuda en la bombolla de les puntcom l’any 1999. La sortida d’aquestes tres empreses és l’operació més voluminosa de la història, com també ho va ser l’any 1999 la sortida de 388 empreses tecnològiques nord-americanes al mercat, que varen aixecar prop de 57.000 milions.
Aquest mes de juny, la sortida de SpaceX en forma d’IPO (oferta pública de venda inicial) només col·locarà inicialment menys d’un 5% de la companyia per 75.000 milions, esperant que a partir d’aquí el capital flotant vagi creixent inclús fins al 40% a un any vista, com històricament ha anat passant amb altres exemples. La mateixa jugada volen fer-la per OpenIA i Anthropic enguany, encara que no tenim les dates de la sortida.
Aquesta situació, comparant-la amb la de l’any 2000, ens pot fer posar en alerta, doncs, com va passar aleshores, les sortides varen fer-se en el moment de més eufòria dels mercats per aconseguir el màxim preu i l’any següent va haver-hi un gran crac, no només per la pujada de tipus, sinó per l’explosió de la bombolla de les puntcom. Podem assimilar-ho a l’efecte de la tan anomenada corba J, o sigui, les expectatives feien que tot estigués obligat a passar per la nova tecnologia, fent que les valoracions en PER haguessin arribat a ser insostenibles o a suposar que tot el mercat havia de ser dominat exclusivament per una sola empresa. De la mateixa manera, aquesta corba també l’hem d’esperar ara amb la irrupció de la intel·ligència artificial, que tots tenim clar que revolucionarà els mercats però també la vida econòmica i social. Però els resultats, malgrat que tot s’accelera, no seran visibles fins d’aquí dos o més anys i en algun moment l’eufòria actual corregirà. Serà com aleshores un any després d’aquestes sortides massives a la borsa?
També hem d’estar alerta perquè la ingent entrada de capital en aquestes sortides a borsa farà que els diners tornin a migrar des de posicions o mercats afavorits fins ara com l’or, la indústria auxiliar de la IA, cap a aquestes noves inversions.