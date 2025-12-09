El descens de la desocupació juvenil marca el retrocés de l’atur al novembre a Terrassa

L’atur registrat a Terrassa va tornar a retrocedir el novembre fins a les 11.368 persones inscrites, un 2,41 menys que un mes abans, i ho va fer amb un protagonista clar: la franja juvenil, que encapçala la reducció de la desocupació amb un descens del 10,10% i 179 joves menys registrats. Els menors de 30 anys sense feina són ara 1.594 i la taxa d’atur registral en aquest grup d’edat se situa en un 7,61%, segons l’últim informe mensual sobre l’evolució de l’atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat. En l’altra franja analitzada, la dels terrassencs de més de 45, també hi va haver un descens, però aquest va ser menys pronunciat, amb 6.694 persones, 80 menys i un -1,18% en termes percentuals.
Per gènere, la disminució de l’atur es va estendre als dos, tot i que amb ritmes diferents. Entre els homes, la desocupació va caure amb força —163 inscrits menys, un -3,44%—, mentre que entre les dones la baixada va ser més moderada, amb 118 aturades menys (-1,71%). La fotografia general reflecteix, doncs, un retrocés compartit, però la persistència d’una bretxa important: elles continuen concentrant gairebé el 60% de les persones sense feina (6.793) i mantenen una taxa d’atur notablement superior; un 12,16% versus un 7,71%.
Evolució positiva en gairebé tots els sectors
Pel que fa als sectors productius, la caiguda de l’atur va ser pràcticament unànime. Els serveis, que concentren més de dues terceres parts de la desocupació (1.331 persones), van retrocedir en 115 persones (-1,50%). La indústria també ho va fer, amb 33 inscrits menys (-2,48%), arribant als 1.297, i la construcció en va reduir 26 (-2,22%), fins a situar-se en els 1.143. El col·lectiu sense ocupació anterior va presentar una baixada destacada, amb 1.331 aturats, 108 menys (-7,51%). L’única excepció va ser l’agricultura, que va registrar un lleu increment d’una persona (+1,49%), arribant a les 68.
La població estrangera també va participar de la dinàmica positiva, amb un descens mensual de 41 persones (-1,76%) i una reducció interanual especialment intensa (-178; -7,20%). En aquest col·lectiu ara es compten 2.295 aturats, un 20,19% del total.
En conjunt, el novembre va deixar una millora clara en tots els grans blocs del mercat laboral terrassenc —sexe, edats i sectors—, amb el descens juvenil com a element més destacat i amb la majoria d’indicadors apuntant a un avanç sostingut.