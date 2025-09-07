Màxims a l’or i la plata

El context actual està marcat per una situació geopolítica de tensió Orient-Occident, la política de baixada de tipus d’interès a tots els països, la persistència d’una inflació per sobre de l’esperat 2% i els repunts en l’atur als EUA i Europa, sumat al fet que les reserves d’or mundials han disminuït en els últims dos anys, que un 43% de les entitats monetàries mundials han advertit de la recompra d’or als pròxims mesos, i que el segon semestre ha estat històricament el de més volum de compres, ja que coincideix amb el cicle clàssic i estacional de casaments a Orient durant l’estiu i la tardor. Tot plegat condueix a una forta pressió compradora que empeny els preus cap a aquests màxims, que han estat superats una vegada darrere una altra, generant una clara tendència alcista, que pot dur el preu de l’or a un nou màxim, segons els especialistes, prop dels 3.800 dòlars per a cada unça Troi.
De la mateixa manera, la plata ha anat seguint els passos de l’or en aquests dos últims anys, amb la peculiaritat que els preus s’han mantingut sempre per sota dels màxims assolits el 1980, quan l’unça Troi es pagava a 49 dòlars. Actualment, està a 41 dòlars, i la projecció dels màxims històrics fa pensar que pugui arribar, per anàlisi tècnica, a la xifra de 53 dòlars. El motiu que fa que continuï pujant són les poques reserves de plata, ja que han disminuït dràsticament els últims dos anys. Fa més de deu anys que hi ha un dèficit de producció versus la demanda. En aquests tres últims anys s’ha augmentat la demanda un 80% pel consum industrial i energètic, especialment en el de les energies verdes, tant per components elèctrics com electrònics avançats, ja que és un conductor excel·lent, eficient i substitutiu de l’or, en moltes ocasions perquè és molt més barat. Aquesta escassetat ha fet que grans fons iniciessin un moviment de compra per anar a pescar aquest diferencial de valor esperat. Per tant, continuem esperant en la plata un moviment d’un +25%, per arribar, com l’or, a màxims històrics, inclús superar-los successivament.
La gràfica històrica d’aquests màxims, especialment en la plata, solen acompanyar els finals dels cicles econòmics alcistes. Tornarem a estar en una etapa de recessió quan arribem a aquests màxims?