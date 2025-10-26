Menys empreses, assalariats i autònoms al tercer trimestre

El mercat de treball de Terrassa tanca el tercer trimestre del 2025 amb una reducció del nombre d’empreses i treballadors, tant assalariats com autònoms, comparats amb el segon trimestre d’enguany. Aquests són els resultats que ha fet públics recentment el Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat en el seu informe trimestral sobre l’evolució del mercat de treball.
En concret, durant el juliol, l’agost i el setembre del 2025, han cessat l’activitat o han abandonat la ciutat 83 empreses, el què suposa una reducció de l’1,51% del total. Tots els sectors econòmics han perdut força, essent el sector serveis on ha estat la major pèrdua, amb 50 negocis menys (-1,26%), tot seguit de la construcció i la indústria, en els quals han tancat 18 (-2,08%) i 15 (-2,15%) empreses respectivament.
Pel que fa als treballadors, l’informe extreu que hi ha 100 assalariats menys que al període anterior (-0,13%) i 40 persones afiliades al règim d’autònoms menys (-0,3%). En el cas dels treballadors per compte d’altri, han estat els sectors de la indústria i la construcció els que han reculat, mentre que els serveis han fet una pujada molt tímida del 0,07%. Tot just al contrari que en el cas dels treballadors autònoms, la reducció dels quals s’ha localitzat, sobretot, al sector serveis.
Aquestes dades, però, són millors que els resultats obtinguts durant el mateix període del 2024. L’any passat hi havia 5.385 empreses a Terrassa, mentre que enguany n’hi ha 5.421, és a dir, 36 més (+0,67%). Passa el mateix amb els treballadors a compte d’altri, que augmenten en 1.200 respecte a les dades del 2024 (+1,57%), fins a arribar als 77.765, i amb els autònoms, que freguen els 14.000 en comparació als 13.300 que hi havia l’any passat (+0,71%).
Amb tot, Terrassa continua essent un pol econòmic important al Vallès Occidental: més d’una de cada cinc empreses de la comarca, en concret el 21,44%, està a la ciutat i més del 20% dels treballadors assalariats també provenen de la cocapital vallesana. En clau catalana, Terrassa aporta el 2,19% del teixit empresarial del territori i el 2,45% de la força assalariada.