Meraki, un projecte empresarial amb ànima

Convertir una amistat en un projecte professional no sempre és fàcil. Però això és exactament el que van fer Inma Borràs i Natàlia Comes quan, el desembre del 2022, van inaugurar Meraki, un espai de benestar situat al carrer de Sant Gaietà, 55. La seva aposta era clara: oferir una visió integral i holística de la salut, treballant cos, ment, emocions i energia amb la prevenció com a eix central.
Meraki es defineix com un “espai amb ànima” on es duen a terme activitats com ioga, meditació, ball o programes de reducció de l’estrès (MBSR), a més de tallers i projectes socials. La seva oferta s’adreça tant a persones com a escoles, empreses, entitats o fins i tot centres hospitalaris, amb plans de ruta personalitzats que s’adapten a cada realitat.
Per a les dues impulsores del projecte, emprendre ha estat un viatge de descobriment. “És un aprenentatge constant, de reinventar-se cada dia i de reafirmar-nos en el fet que tot és possible”, expliquen. També coincideixen que les principals barreres sovint són internes: “La barrera més gran és una mateixa. Si creus que no és possible, no ho serà. Però amb il·lusió i convicció pots ser emprenedora amb èxit”.
En aquest camí, el suport de la Cecot ha estat clau. A través de programes com Healthcare, Consolida’t i HelpEmpresa, han aconseguit estructurar millor el negoci, guanyar focus i obrir portes a empreses i professionals de diferents àmbits. Des de la patronal han tingut l’oportunitat de parlar amb elles i conèixer de primera mà com ha evolucionat Meraki. “Healthcare va apostar per nosaltres en un moment en què encara era difícil explicar el valor del benestar integral”, remarquen.
“Quan hi ha una idea, hi ha un somni i una llavor. Només cal buscar els mitjans per fer-lo possible”, diu Comes. Per a la Cecot, aquesta iniciativa exemplifica el paper de l’emprenedoria amb valors i la importància d’acompanyar projectes que contribueixen a la salut i a la qualitat de vida.