Movento guanya pes a Catalunya amb l’adquisició d’Auto Beltrán

El grup Movento, divisió de mobilitat privada de la companyia vallesana Moventia, ha tancat un acord per adquirir Auto Beltrán —actualment operant com LG Barcelona— al grup francès LG Groupe. L’operació permet a Movento guanyar pes a la zona alta de Barcelona amb les marques Mercedes-Benz i AMG.
La integració es farà a través de Movento Stern, la unitat de concessionaris i tallers oficials de la marca Mercedes-Benz de Movento. Concretament, s’incorporen les tres instal·lacions d’Auto Beltrán situades al passeig de la Bonanova 13-25 i al passeig de Sant Gervasi 39 de Barcelona, així com al carrer de Raurell 13-19 de Castelldefels. Aquestes noves instal·lacions se sumen a les concessions Mercedes-Benz que Movento ja opera, a través de Movento Stern, a Terrassa, Sabadell, Manresa, Igualada i Vic, reforçant així la seva presència a la província de Barcelona.
El centre de Bonanova destaca per comptar amb un AMG Performance Center, un espai especialitzat en vehicles d’alta prestació de Mercedes-Benz AMG, un dels tres únics centres d’aquest tipus a Espanya.
Auto Beltrán, fundada per Braulio Beltrán i desenvolupada posteriorment per la segona generació familiar, Xavier Beltrán, té més de 35 anys d’experiència i ven aproximadament 1.200 vehicles anuals entre nous i d’ocasió. La companyia compta amb una plantilla d’uns 80 professionals i ha mantingut el seu posicionament com a distribuïdor de referència de Mercedes-Benz a la zona alta de Barcelona, fins i tot després de formar part de LG Groupe.
Segons Miquel Martí Pierre, CEO de Movento, l’operació permet “reforçar la presència a la zona alta de Barcelona i consolidar la nostra aposta per Mercedes-Benz en un enclavament estratègic”, i envia un missatge de continuïtat i confiança a clients i treballadors. Joaquim Badia, gerent de Movento Stern i d’Auto Beltrán, ha remarcat que la nova etapa buscarà “donar continuïtat que ha fet d’Auto Beltrán una companyia de referència: la proximitat al client, el coneixement del negoci i la professionalitat del seu equip. El nostre compromís és preservar aquest segell propi i acompanyar-lo amb el suport, l’experiència i la capacitat de Movento Stern”.
Aquesta operació permet a Movento créixer amb Mercedes-Benz, una de les seves marques històriques, guanyant quota de mercat a Catalunya, on concentra actualment prop del 70% del seu negoci.