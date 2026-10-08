Nascuda el 2014, en plena crisi financera i arran de la preocupació per l’impacte de les retallades sobre el sector cultural, la Fundació Catalunya Cultura treballa per reforçar la sostenibilitat dels projectes culturals i generar aliances amb les empreses.
“La cultura té molt bona formació cultural, però no té la mirada empresarial”, explica Maite Esteve, directora de la Fundació. Una part de la seva feina consisteix precisament a ajudar els projectes culturals en àmbits com els plans de negoci i la sostenibilitat econòmica. D’altra banda, l’entitat treballa amb les empreses perquè entenguin que la seva implicació en el món cultural pot anar més enllà d’una aportació econòmica.
Esteve defensa una relació en què les dues parts guanyin. La cultura pot aportar a les empreses “capacitat de qüestionar-se, imaginar i connectar amb les persones des d’una mirada diferent”, mentre que les empreses poden aportar recursos, coneixement, estructura i noves oportunitats. “La cultura s’anticipa, s’adapta, entén l’entorn”, assenyala la directora de la Fundació, unes capacitats que considera especialment necessàries en un context de canvi ràpid.
La relació entre un sector i altre també està canviant. Segons Esteve, les empreses ja no busquen només visibilitat a canvi d’una aportació, sinó projectes coherents amb els seus valors, que generin impacte i permetin implicar els equips. La connexió amb la cultura pot contribuir així també a la captació i retenció de talent, especialment entre les noves generacions.
Canviar la mirada
Però encara queda camí per recórrer perquè aquesta visió es consolidi. “Amb la cultura sempre hi ha d’haver una explicació”, apunta Esteve, en referència a la necessitat de justificar davant les empreses el retorn d’aquest tipus d’aliances. La Fundació vol contribuir precisament a canviar aquesta mirada i que es reconegui la capacitat de la cultura per generar activitat econòmica, ocupació, talent i noves formes d’innovació. “Quan aquests dos mons es troben, tots dos poden créixer, hi ha progrés a l’entorn”, destaca Esteve.
En aquest context, la Fundació també treballa per consolidar el mecenatge empresarial i impulsar un marc que en faciliti el desenvolupament. “Ara, a Catalunya, tenim una oportunitat important amb la proposició de llei”, exposa Esteve.