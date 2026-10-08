Nit de l’Empresa: una nit per repensar i avançar

Qüestionar, repensar, actuar, transformar i avançar. Aquests són els cinc verbs que articulen el leitmotiv de la 31a Nit de l’Empresa de la Cecot, que aquest dijous, 8 d’octubre, tornarà a convertir-se en punt de trobada del món empresarial, econòmic i institucional. Sota el lema “Inconformisme en acció”, la patronal amb seu a Terrassa planteja enguany la seva principal trobada anual com un espai per reivindicar el paper de les empreses com a agents de transformació i posar en valor les iniciatives que contribueixen al progrés del país.
La Nit se celebrarà al Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès i reunirà prop d’un miler d’empresaris, professionals, representants institucionals i agents econòmics. L’acte comptarà amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, qui presidirà l’esdeveniment; el ministre d’Indústria i Turisme del Govern espanyol, Jordi Hereu, i l’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, entre altres personalitats del món institucional, empresarial i econòmic.
La trobada anual de la Cecot arriba a la seva 31a edició consolidada com l’acte institucional i empresarial més emblemàtic de la patronal. Des de la primera edició, la Nit ha anat configurant-se com un espai de reconeixement a les empreses que impulsen la competitivitat i el desenvolupament econòmic i, alhora, com un punt de relació per a les persones que lideren l’activitat empresarial.
Deu guardons
Un dels moments centrals de la vetllada serà el lliurament dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2026, unes distincions amb què la patronal identifica i projecta empreses i iniciatives que destaquen per la seva capacitat de transformació, innovació i generació de valor en diferents àmbits.
En aquesta edició, Roca Group rebrà el Reconeixement a l’Eficiència Energètica i la Sostenibilitat . La terrassenca SmilicsTechnologies serà distingida en la categoria de Transformació Digital de la Indústria, mentre que Columat rebrà el Reconeixement a la Transformació Digital de Serveis. En l’àmbit comercial, Culinarium serà reconeguda com a Comerç Innovador, i Envio x Envio rebrà el Reconeixement a la Millor Jove Iniciativa Empresarial.
L’11è Premi CaixaBank a la Pime Responsable serà per a Anudal Industrial. Establiments Viena, amb seu a Terrassa, rebrà el 9è Premi Vítaly a l’Empresa Saludable, mentre que Grup Zanini serà distingit amb el Reconeixement Cecot a la Gestió del Talent.
La relació de guardonats es completa amb dues distincions institucionals. La Fundació Catalunya Cultura rebrà el Reconeixement a la Contribució Col·lectiva, mentre que Joan Font i Fabregó, fundador, president i director general del Grup Bon Preu, serà distingit amb el Reconeixement a la Trajectòria Professional i Empresarial Cecot 2026.
Un nou model de selecció
Una de les novetats d’aquesta 31a edició és precisament la manera com s’han escollit les empreses i iniciatives reconegudes. Per primera vegada, la selecció no s’ha basat en una convocatòria oberta de candidatures, sinó en un procés estructurat d’identificació, anàlisi i valoració.
La Cecot ha creat per a cada àmbit de reconeixement una comissió tècnica especialitzada, integrada per professionals, empresaris, entitats col·laboradores, patrocinadors i experts vinculats a cadascuna de les categories. Segons la Cecot, aquest nou model reforça el rigor, la independència, la traçabilitat i la coherència del procés de selecció, incorporant coneixement expert i garantint una avaluació ajustada a la realitat de cada àmbit empresarial.
Durant els mesos de juliol i agost, les comissions van treballar en la identificació i valoració de les possibles candidatures i posteriorment van presentar una proposta argumentada al comitè avaluador. El 10 de setembre, a la seu de la Cecot, es va celebrar la sessió de validació institucional, en què cada comissió va exposar les seves propostes, en va defensar els mèrits i va respondre a les consideracions plantejades pel comitè. Aquest òrgan va validar els guardons corresponents a les categories competitives, mentre que el comitè executiu de la Cecot va decidir els reconeixements institucionals a la Contribució Col·lectiva i a la Trajectòria Professional i Empresarial. El veredicte final es va fer públic el 14 de setembre.
Tres organitzacions centenàries
La Nit de l’Empresa també reservarà un espai per a tres organitzacions amb una trajectòria centenària. La Cecot homenatjarà BJC | Fábrica Electrónica Josa, de Rubí, pels seus 100 anys d’activitat; el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Terrassa (COACT), també pel seu centenari, i PR Stamp, de Sant Cugat del Vallès, pels seus 118 anys de trajectòria.
Els tres homenatges permetran posar en valor trajectòries empresarials i institucionals de llarg recorregut, en una edició que combina el reconeixement a empreses amb iniciatives recents i a organitzacions que han mantingut la seva activitat durant més d’un segle.
Reconeixement, relació i oportunitats
La Nit de l’Empresa combina el reconeixement a empreses, iniciatives i trajectòries amb una altra de les seves funcions principals: actuar com a punt de trobada del món econòmic i empresarial. Al llarg de la vetllada, empresaris, professionals, institucions i altres agents vinculats a l’activitat econòmica comparteixen un mateix espai en una cita que permet establir contactes, intercanviar experiències i generar noves complicitats.
La dimensió social forma part també de l’esdeveniment. Una part de l’import de cada entrada es destina al projecte seleccionat per la comissió Cerclemón de la Cecot. Enguany, la iniciativa escollida és la Fundació Ared i el seu programa de beques formatives per a persones en situació de vulnerabilitat.
El programa busca facilitar noves oportunitats d’accés a la formació i a l’ocupació a persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. D’aquesta manera, la Nit incorpora una contribució directa a un projecte social més enllà de la seva funció com a trobada empresarial.