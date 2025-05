Obre a Terrassa un cotreball gratuït per a emprenedors i empreses emergents

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Innovació, ha posat en funcionament el Coworking Etcètera, un espai municipal gratuït de treball compartit orientat a emprenedors, empreses emergents i professionals independents amb projectes innovadors incipients. El servei, que s’ofereix a les instal·lacions del Vapor Gran (carrer dels Telers, 5, segona planta), estarà actiu fins al 31 de desembre del 2025 i es pot reservar de forma puntual per franges de matí (de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores) mitjançant un formulari de reserves.

L’espai pot acollir fins a 12 usuaris simultanis i disposa de taules amb bucs personals, connexió wifi protegida i "condicions pensades per facilitar la concentració, la col·laboració i la generació de sinergies entre projectes emergents", expliquen fonts municipals.

El Coworking Etcètera és una de les línies d’acció del programa Espai Etcètera, impulsat pel Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb la Cecot, Pimec, la Cambra de Comerç de Terrassa, Leitat i amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

L’Espai Etcètera s’adreça a empreses emergents ("start-up"), empreses derivades ("spin-off"), empreses de recent creació i projectes emprenedors avançats de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. El programa té per objectiu accelerar el desenvolupament de projectes innovadors al territori, "des d’una perspectiva integral, oferint formació, allotjament, mentoratge, assessorament estratègic, informació sobre vies de finançament, accions de networking i visibilitat", explica l'Ajuntament.

A més del cotreball, l’Espai Etcètera té en marxa diverses accions, com el Creixement Etcètera, que s’adreça a empreses de fins a 5 anys d’antiguitat amb potencial de creixement, i ofereix tallers especialitzats i acompanyament individualitzat per definir un pla de creixement personalitzat.

També està obert el termini d’inscripcions a l’Open Innovation Day, una jornada de "networking" i cocreació enfocada al sector audiovisual, prevista per al mes de juliol, que posa el focus en la intersecció entre creativitat, tecnologia i continguts, amb l’objectiu d’activar col·laboracions i promoure la innovació oberta entre empreses, "start-ups" i entitats tecnològiques. Aquesta jornada comptarà amb una segona edició,

centrada en el sector de la salut, que es programarà al segon semestre de l’any.

El programa també preveu accions complementàries com Formació Etcètera, que oferirà tallers pràctics per adquirir habilitats i eines de gestió innovadora; l’Innovamatch: Connectant Idees i Oportunitats, que pretén facilitar connexions entre solucions tecnològiques i empreses per facilitar-ne l’explotació al mercat; i Finançament Etcètera, que posarà a disposició de les persones interessades una sèrie de sessions per millorar la cultura financera de les empreses i afavorir el contacte amb fonts de finançament públiques i privades.

Per al tinent d’alcalde i regidor d’Innovació, Joan Salvador, "l’Espai Etcètera és una aposta per una Terrassa emprenedora, connectada i amb lideratge compartit, on la innovació genera oportunitats reals per a les persones i el territori". El regidor afegeix que "amb aquest programa, reafirmem el compromís amb l’economia del coneixement i l’impuls de l’emprenedoria com a motor de desenvolupament local. L’objectiu és acompanyar les idees amb potencial i convertir-les en projectes viables que generin valor i ocupació de qualitat al territori".