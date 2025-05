Pastisart pesca a Cacaolat: l'empresa terrassenca incorpora Pedro Herrador com a director de vendes

Pastisart ha incorporat Pedro Herrador Martínez com a nou director comercial. L'empresa terrassenca ha fixat qui fins ara ocupava el mateix càrrec al grup Cacolat.

El fabricant i distribuïdor de brioixeria fresca congelada amb seu a Terrassa destaca la trajectòria consolidada d'Herrador en el sector de l'alimentació i gran consum. I és que, a més de Cacaolat, el nou directiu de Pastisart ha liderat equips de vendes en companyies de referència com Ferrero, Orangina Schweppes o Sunny Delight, entre altres.

"La seva visió estratègica i la seva capacitat per impulsar el creixement seran decisius per reforçar el nostre compromís amb l'excelència i acompanyar l'expansió de Pastisart", assenyalen des de la firma terrassenca en un missatge compartit a xarxes. "Estem encantats que s'uneixi al nostre equip i confiem en què la seva experiència i lideratge ens ajudaran a assolir els nostres objectius", afegeixen.

Pedro Herrador, de 55 anys, ha cursat màrqueting a ESADE i el programa de Desenvolupament Directiu d'IESE i ha desenvolupat la seva carrera en el sector de l'alimentació. Va ocupar diverses responsabilitats en les àrees de logística i vendes de Rana. El 2005 es va incorporar a Sunny Delight Beverages com a director de màrqueting i vendes per a Espanya i Portugal i, amb el pas del negoci d'aquesta al grup Shweppes, va passar a ser director comercial d'alimentació i responsable de vendes del canal gran consum de Schweppes a Espanya. El novembre del 2014 es va incorporar a Ferrero com a director comercial Modern Trade & Impulse i el febrer del 2020 va fer el salt al grup Cacaolat.